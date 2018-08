El vandalismo enturbia el Concierto de la Juventud

Problemas y laberintos antes de la actuación de Nolasco. Eran aproximadamente las 23:30 de la noche. Una piedra lanzada hacia el escenario, por una mano desconocida entre el público, fue el motivo de la disputa. Una abolladura en el bajo de uno de los músicos y un cabreo monumental por parte del artista fueron el resultado. La indignación aumentaba por momentos y Nolasco, que bajó y subió del escenario hasta tres veces, amenazó con no cantar hasta que no apareciera el culpable. Evidentemente, no dio la cara.

A pesar de ello el concierto siguió y se pudo disfrutar de una noche en la que también actuaron otros cantantes, como Jesús Guijo y Álvaro García. La fiesta al final acabó en paz. Tal y como dijo Nolasco cuando se le pasó el disgusto. "Un garbanzo negro no estropea un potaje". Olé por él.