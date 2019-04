El sentimiento cofrade es algo que así, a priori, no se puede explicar. “Eso hay que vivirlo”. Palparlo y experimentarlo es fundamental, “pero no sólo el día de la procesión, sino también los 365 días del año”, asegura la pregonera Constanza Jiménez. El próximo domingo esta licenciada en Químicas y doctora en Física, desde siempre muy vinculada a la vida religiosa , será la tercera mujer en la historia de la ciudad que exaltará la Semana Santa portuense.

–En primer lugar, enhorabuena por la designación Constanza. – Muchas gracias. Ni por asomo pensaba que me lo iban a encargar a mí. Al principio, cuando me dijeron que Manuel Castilla (presidente del Consejo Local de Hermandades), quería hablar conmigo no sabía para qué era. Yo pensaba que me iba a proponer ofrecer una charla, una catequesis... ¡Pero qué va! Me quedé a cuadros porque me esperaba cualquier cosa menos eso.

–Desde que fue elegida no ha parado. Muchas hermandades y colectivos le han apoyado.–Estoy viviendo un sueño. Ya me lo advirtieron: lo bonito no sólo se vive el día del pregón, sino también durante los preparativos. Y la verdad es que llevaban razón. Me estoy sintiendo muy querida y muy acompañada tanto por mi hermandad (La Borriquita), como por El Olivo (que el domingo pasado le hizo entrega de un broche con forma de ancla) y por los anteriores pregoneros que se reunieron el martes pasado en la Nueva Media Chica y también me hicieron entrega de otro obsequio (una medalla de la Virgen de Los Milagros en plata de primera ley). El simple hecho de que la preparación haya servido para conseguir esta unión, a mí ya me vale... ¡Pero no quiero se malinterprete eso de la unión!

–¿Y por qué debería de malinterpretarse?–Porque cuando hablo de unión no quiero que la gente piense que antes el mundo cofrade portuense no estaba unido. Al contrario. Con la unión me estoy refiriendo a los momentos de convivencia y a los encuentros que estamos teniendo.

–Ahora que lo dice, el tema de la unión es muy importante y parece que ahora, después de muchos años, se está notando (especialmente entre los grupos jóvenes portuenses).– Es cierto que ha existido un florecimiento de los grupos jóvenes portuenses. Yo en concreto fui confundadora del Cuerpo Joven de La Borriquita en el año 1998.

–De hecho, cuando muchos de estos grupos de los que hablamos apenas tenían actividad, el de La Borriquita fue uno de los pocos que mejor se mantuvo. –Así es. Este grupo joven, que fue creado en el cuartito de hermandad en la parroquia de El Carmen para unir más aún a los distintos grupos y evitar los enfrentamientos internos en la hermandad, ha sido uno de los que mejor se han mantenido. Ahora el resto (Misericordia, Veracruz, Soledad, El Olivo...) están descubriendo el secreto.

–¿Y cuál es ese secreto?– Convivir. No hay otro. Pero eso sí, convivir como una familia. No sólo convivir a la hora de sacar el paso. Aquel grupo funcionaba muy bien, y muchos nos preguntaban cuál era nuestro plan de formación. Nosotros no teníamos catequesis como tal. Lo único que hacíamos era aprovechar las actividades que organizábamos para hablar de los temas que nos interesaban. Ahí los responsables éramos muy listos, y dirigíamos la conversación por donde nosotros queríamos. Al final el resultado ha sido muy bueno, con gente muy bien formada que a día de hoy está al frente de las Juntas de Gobierno y de cargos en las hermandades.

– Entonces se puede decir que la Semana Santa portuense tiene un buen futuro... – Yo creo que sí. Si se mantiene como está, tendrá un buen futuro. La Semana Santa de El Puerto ha evolucionado mucho y para bien. Hay un interés muy grande dentro de las hermandades por fomentar y garantizar la Formación humano-cofrade con el objetivo de preparar a los hermanos para coger el relevo el día de mañana. A mí me consta que eso se está haciendo y que las hermandades están luchando.

–¿Qué opina del papel actual que mantiene la mujer en el mundo cofrade?– Creo que ahora este tema está teniendo más repercusión por la movida que hay con el tema de la mujer en el resto de la sociedad. Yo, sin ir más lejos, fui la primera mujer en pregonar a la Virgen del Carmen. Eso fue en el año 2000; y fue une fecha muy significativa ya que fue Año Jubilar, fui la primera en hacerlo delante de la Titular. Fueron varios datos especiales, que pasaron sin pena ni gloria. Y hay que dejar claro que la presencia de la mujer dentro de la Semana Santa es muy grande.

–¿Entonces cuál es el problema?– No te sabría decir, porque yo no lo he vivido así, ni me he encontrado ninguna traba. Sí quizás por ser joven, pero nunca por ser mujer...Puede ser quizás que la mujer haya tenido un papel más humilde.

–Pero sí es cierto que hay algunos casos en los que ha saltado el escándalo, como el año pasado con el tema de las mujeres costaleras...–A mí me duele que estos temas de hermandad, que se deberían vivir y solucionarse dentro, no fuera, se banalicen. Creo que hay cosas que se han politizado y tenemos que aprender que lo que tenemos no es nuestro. Si yo hoy estoy cargando y mañana el Hermano Mayor estima que no es oportuno, ese sitio no es mío. Y debe comprenderse.

– Para finalizar, y volviendo al tema del pregón. ¿Qué vamos a oír y ver el próximo domingo?– Pues vais a oír y ver lo que es la propia Constanza en el mundo cofrade (ríe nerviosa). Pregono a una ciudad entera y me gustaría que fuera para todos:que los cofrades salieran llenos de Semana Santa, que los no cofrades y cristianos entiendan que un cofrade no es sólo un adorador de imagen y que los ateos aprendan a respetar.