Los últimos temporales afectan al paseo Blas de Lezo, en El Puerto

Los últimos temporales que han azotado a la provincia han provocado algunos daños en el nuevo paseo Blas de Lezo, que una las playas de Vistahermosa y Fuentebravía.

El viento y el fuerte oleaje se han cebado sobre todo con los accesos a las playas, realizados a través de escaleras de madera que se han visto perjudicadas por la fuerza del mar.

Desde la Delegación de Costas Andalucía Atlántico señalan que se trata de daños menores, causados principalmente por una pérdida de arena generalizada que se irá recuperando mayoritariamente de manera natural.

No obstante, hasta que no pase el periodo de alta probabilidad de temporales no se va a hacer nada en la zona. También destacan que el paseo en sí no ha sufrido daños, solo algunos leves en los accesos por la pérdida de arena, ya que han quedado descalzados.

Desde Costas se está tramitando ya un procedimiento de emergencia para atender estas cuestiones y actuar en cuanto la meteorología lo permita.

Un sendero muy transitado

Desde su apertura al público, hace ya casi un año, el nuevo tramo del paseo Blas de Lezo ha contado con una gran aceptación ciudadana, al ubicarse en un espacio privilegiado en primera línea de playa.

El proyecto surgió como necesidad de crear un corredor costero que uniera Las Redes y Vistahermosa, dando accesibilidad a los usuarios de las mismas, y prolongando el ejecutado en 2018 entre Fuentebravía y Las Redes. Con esta actuación queda solo pendiente el tramo de aproximadamente un kilómetro de la urbanización Vistahermosa, entre Mochicle y La Calita, para cerrar todo el frente costero portuense desde Puerto Sherry hasta Fuentebravía. Ese tramo será sin duda el más complicado de ejecutar debido al paso del proyecto por la urbanización Vistahermosa.