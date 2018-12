"Estamos trabajando en un proyecto para exponer los fondos de la Prioral"

El obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, José Mazuelos Pérez (Osuna, 1960), participó ayer en los Encuentros con la Prensa, que se vienen celebrando todos los meses en el restaurante Zaccaría de El Puerto de Santa María. El obispo, licenciado en Medicina, especialista en Bioética y doctor en Teología Moral, compartió un almuerzo con periodistas de diferentes medios de comunicación, durante el cual expuso el punto de vista de la Iglesia sobre diferentes cuestiones, tanto de interés local como relacionadas con asuntos morales, sociales, religiosos y de convivencia. El obispo no eludió entrar en asuntos como la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto y otros temas que son objeto de debate y controversia en la actualidad, como los límites de la investigación con células madre, donde hizo gala de sus conocimientos científicos como especialista a nivel nacional e internacional. No obstante, desde lo general trascendió también a lo local, ofreciendo algunos datos sobre el patrimonio eclesiástico portuense y los proyectos en los que está trabajando el Obispado.

–Hace casi cuatro años que la Iglesia Mayor fue declarada Basílica Menor. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo rango? ¿Qué papel ha desempeñado la Virgen de los Milagros en esta declaración?

–La Prioral es Basílica porque está en ella la Virgen de los Milagros, que es una gran devoción y entra en un ámbito más universal. La declaración se pidió a Roma; es un plus que indica que estamos ante una iglesia particular, por su arquitectura, el patrimonio que hay y la devoción que alberga, que traspasa los límites de una parroquia. Para la declaración se inició un expediente que se extendió durante dos años y una vez que se reunió la documentación y cumpliendo los requisitos se pidió a la Congregación del Culto Divino, en Roma, donde estaba el cardenal Antonio Cañizares. El hecho de que esté en ella la Virgen de los Milagros transforma además a la Prioral en un santuario mariano, ya que antes que Basílica primero fue santuario. La Virgen de los Milagros es una de las grandes devociones de toda la provincia.

–¿Se está elaborando actualmente algún proyecto para mejorar la Iglesia Mayor Prioral?

–Ahora estamos trabajando en la Parroquia de la O de Sanlúcar, con motivo de la celebración del quinto centenario de la Primera Vuelta al Mundo. También hay un proyecto para la Prioral, para poner en valor una parte del edificio y crear una exposición permanente en la que se mostraría el tesoro de la iglesia y su patrimonio artístico y religioso, y para hacer visitable la cripta del templo. Entraría así a formar parte de un circuito que empezaría en la Sierra, Arcos, con la iglesia de Santa María y el museo; Jerez (San Miguel y Santiago), la Prioral y Sanlúcar. El proyecto para la exposición permanente es construirlo en la zona de la sacristía y en la parte de arriba. Habrá que sacar cuadros, la artesanía, imágenes y enseres religiosos para exponer. Sería un recorrido como el de la catedral de Cádiz, el proyecto se está elaborando y también el de la parte de fuera, que consiste en el arreglo de los exteriores del templo.

– El exterior de la iglesia se encuentra en un estado de deterioro considerable. ¿Qué dificultades están encontrando para poder repararlo?

–Hoy (por ayer) nos vamos a reunir con el arquitecto para analizar el proyecto. Es necesario que no estén las cigüeñas para poder intervenir en el exterior, lo cual hace más difíciles las cosas. Lo primero es arreglar el contenido, para lo cual se ha empezado por lo que había y se han restaurado los cuadros de la iglesia, en lo que ha colaborado la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. Después, habrá que ir preparando el material expositivo y una vez que se arregle el contenido nos encargaremos del continente, es decir del exterior del edificio.

–¿Esperan contar con ayuda de las administraciones públicas para esta intervención?

–Las administraciones públicas nos tienen abandonados. En los últimos diez años, la administración ha invertido 4 millones de euros en patrimonio de la diócesis, mientras que en ese mismo tiempo el Obispado ha gastado 22 millones de euros.

–En El Puerto hay varias agrupaciones parroquiales que podrían optar a convertirse en hermandades.

–La agrupación parroquial no porque lo sea termina transformada en hermandad; esto ya se recogió en un decreto hace dos años. Hay que ver primero si es adecuado introducir esa nueva hermandad. Las hermandades cumplen una gran labor: la gente conoce el Evangelio a través de ellas. No obstante, no hay solicitada actualmente en El Puerto la constitución de ninguna nueva hermandad.

–Para concluir y pasando a un tema más general. Se echa en falta más entendimiento y menos crispación en la sociedad.

–Yo viví la Transición, toda mi generación vivió aquello. En la Transición todos cedieron. Hay que recuperar aquel espíritu. La Ley de Memoria Histórica es un poco sesgada hacia una ideología y eso ha levantado ampollas. Hoy está en juego también la solidaridad entre los pueblos de España. No me valen la memoria histórica ni los nacionalismos insolidarios.