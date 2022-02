Sin acuerdo para evitar la huelga de basuras en El Puerto, que empieza el viernes a las seis de la mañana

En la mañana de este miércoles se ha celebrado de forma telemática la reunión en el Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Sercla) entre la empresa FCC y el comité de empresa de dicha contrata municipal. Finalmente, tras dos reuniones que se han prolongado por aproximadamente una hora y media, no ha habido acuerdo y la huelga de limpieza viaria y recogida de basuras dará comienzo este viernes, a las seis de la mañana, coincidiendo con el fin de semana del Carnaval portuense.

El presidente del comité de empresa, Manuel Hidalgo, lamentaba en declaraciones a Diario de Cádiz que no haya sido posible llegar a un acuerdo, ya que desde el comité son conscientes de los perjuicios que esta huelga conlleva para la ciudadanía. También ha lamentado que el gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos se haya "lavado las manos" en el conflicto, ya que no ha participado en ninguna de las reuniones entre las partes "como si el asunto no fuera con ellos", cuando se trata del mayor contrato público que tiene suscrito la ciudad con una contrata, por un importe anual de 13 millones de euros.

hay que recordar que el contrato de este servicio ya ha expirado y se sigue prestando en precario, mientras sale de nuevo a licitación.

El principal punto de fricción entre empresa y comité ha sido una vez más el acceso de trabajadores eventuales a los puestos fijos, en este caso por la cuestión de la antigüedad. El detonante que ha motivado el conflicto ha sido en esta ocasión la contratación como fijo al 40% de la jornada de un eventual propuesto por la empresa que ocupaba el número 14 en el orden de antigüedad, mientras que según el comité el artículo 44 del convenio colectivo establece que este acceso a los puestos fijos debe hacerse por orden de antigüedad en las dos listas que se renuevan cada tres meses por parte de empresa y comité.

Según Hidalgo la empresa insiste en que no está incumpliendo el convenio pero los trabajadores afirman lo contrario e insisten en que se respete el orden de antigüedad de los eventuales, como se ha venido haciendo desde hace más de 30 años.

Los trabajadores culpan de esta desavenencia al jefe de producción de FCC en El Puerto, y piden su cese. A lo largo de la mañana se ha celebrado una segunda reunión ante el Sercla, ya que la empresa denunciaba que se trata de una huelga "ilegal".

La movilización, sin embargo, cuenta con todos los permisos por parte de la Junta de Andalucía, de manera que comenzará el viernes a las seis de la mañana, con unos servicios mínimos que se han fijado en un 20% como regla general y en un 30% para los días que coinciden con el Carnaval, este fin de semana.

Hay que tener en cuenta que el viernes se celebra en la plaza del Castillo la gala de las coquineras, el sábado el Pregón en el mismo lugar y el domingo la Cabalgata de Carnaval, que recorrerá buena parte de las zonas centro y sur de la ciudad.