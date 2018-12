El séquito real ultima los detalles de su almuerzo benéfico

Con las Navidades a la vuelta de la esquina el séquito real está que echa humo. Ya están manos a la obra y no dan abasto en la organización de la próxima cabalgata. En concreto, desde hace días, los tres Reyes, la Estrella de Oriente, el Gran Visir y el Cartero Real están de una reunión en otra, pateándose la calle en busca de apoyos y colaboraciones. Ahora, todos sus esfuerzos se centran en la organización del almuerzo benéfico del próximo domingo. Esta cita, que ya es toda una tradición en la ciudad, se celebrará en las bodegas El Cortijo y tienen como objetivo recaudar fondos para el desfile que protagonizarán los elegidos el sábado cinco de enero por la ciudad. "Por el momento estamos bastante contentos", aseguraba Curro Martínez, que hará las veces de Rey Melchor. "Tenemos otros proyectos preparados pero, ahora mismo, el más importante es este".

Y es que la tarea que se traen entre manos los elegidos no es nada fácil ya que en menos de cuatro días deben vender un total de 300 entradas. No obstante, esto no va a ser difícil ya que para la ocasión se han preparado otra serie de atractivos que acompañarán al almuerzo, como las actuaciones que amenizarán la comida -y también la barra libre-, así como una gran rifa. En el caso de las actuaciones, que estarán presentadas por José Antonio Pomares, el cartel lo forman Sofía Sánchez, Mariló Albert, Vicente Esquerdo, Selu del Puerto, El Wilo, Jesule del Puerto, la academia de José Leiva, Adrián MQT, el dúo de flauta y piano Elena y Sergio Caraballo y Samu (concursantes del programa La Voz Kids). En cuanto a la rifa, nada que ver con pequeños regalos que promoción que nadie quiere. De entre los regalos que han donado las 83 empresas colaboradoras destacan un estuche de dos paletillas, productos ibéricos, tratamientos de peluquería y estética, cenas paras dos personas, sesiones de spa, así como dos entradas para el musical del Rey León en Madrid.

El precio de las entradas es de 25 euros para los adultos y 12 euros para los niños y se pueden adquirir en el restaurante Los Portales y el bar Las 7 Esquinas.

Así mimos, desde dicho séquito, aseguran que están preparando otros eventos que por el momento no se pueden desvelar "porque estamos trabajando en ellos".