Rubén Amón en El Puerto: "Morante ha hecho entrar a los jóvenes por el cante jondo, no por el flamenquito"

"Cuando tienes la historia delante, y la tienes de verdad, es una obligación contarla, además de una necesidad. Y por necesidad personal, y como periodista y espectador de lo que he visto este año y en años anteriores, necesitaba explicar lo que yo mismo sentía al ver a Morante y lo que estaba sucediendo por la repercusión que alcanzaba, más allá de mí". Este es el primer porqué de 'Morante, punto y aparte' (Espasa), libro en el que Rubén Amón retrata esa "emergencia personal y profesional de escribir qué está pasando para que un torero de minorías, un genio marginal, se haya convertido en un fenómeno de masas y en un fenómeno social".

El libro, tras presentarse el sábado en Jerez, se dará a conocer este domingo 15 de febrero en El Puerto en un acto que tendrá lugar en el Auditorio del Monasterio de San Miguel a las 12:00 horas, de la mano de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia.

Amón recuerda que hay "muchos malentendidos que rodean a la tauromaquia y Morante nos ha servido de ariete para romperlos. Me parece inconcebible que la tauromaquia se perciba como un fenómeno conservador y rancio, cuando es la expresión más extrema de la vanguardia y la subversión, y que se confundan las ideas políticas de un torero, que a mí no me interesan, con su expresión artística y estética, que es descomunal".

"Los jóvenes- añade- que iban a los toros pensando que esto era de derechas, antisanchista y antiurtasun, lo que han descubierto al ver a Morante es una transformación de sus vidas. Lo digo porque exponerse a la energía creativa de Morante es una epifanía, te cambia. Tú vas a los toros para protestar contra Sánchez y vuelves porque quieres volver a sentir lo que Morante te ha hecho ver y padecer en el buen sentido de la palabra". Porque Morante "no es un fenómeno construido, no es un producto. Es todo lo contrario, no tiene redes sociales, no tiene estrategia mediática. Todo lo que hace es autenticidad y de ella emana el impacto que ha provocado".

Morante "es un héroe accidental. Lo que ha repercutido y transformado en los últimos tiempos formaba parte más de la sociedad en busca de un líder, que de un líder queriendo emprender su propio liderazgo. Morante es todo aquello que un torero tiene que reunir y creo que es la síntesis nunca vista de la tauromaquia del arte, del valor, de la profundidad, de la técnica, de la inspiración. Es el torero que lleva dentro de sí todos los toreros. Es el torero que llevaríamos a Marte si quisiéramos enseñarle a los marcianos qué es un torero".

'Morante, punto y aparte' es una sugestiva y trepidante mezcla de crónica periodística y de ensayo concienzudo. "Porque Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden. La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025".

Rubén Amón ha querido capturar el instante antes de que se disuelva. Narrar lo que ha pasado sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo. "Porque el morantismo no es una moda: es un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia".

Algo a lo que Amón le ha dado "muchas vueltas" es decir que Morante "es igual a Picasso por todo el patrimonio que lleva dentro de sí. Picasso aludía en su pintura a los antiguos artistas ibéricos, Velázquez, Goya, pero también es la expresión de la vanguardia".

Al escritor madrileño le gusta encender el debate cuando asegura que no habrá toreros como Morante. "El debate es legítimo. Morante es el mejor que he visto y si aceptamos que Morante no sea el mejor torero de todos los tiempos, por lo menos admitimos la idoneidad del debate: si puede haber un torero mejor que Morante. Yo creo que no. Quienes lo discutan forman parte de un debate abierto en la historia porque son muy pocos toreros los que admiten meterse en ese debate".

¿Y merece la pena ir a los toros sin la figura de Morante? "Claro, porque Morante nos ha dejado en herencia un canon respecto a los toreros de gloria efímera y de impacto inmediato, los toreros pirotécnicos, los populistas. Esos vínculos con los aficionados son muy frágiles porque obedecen más a la coyuntura que a la devoción. Morante deja una forma de torear, un camino abierto exigente. Morante ha hecho entrar a los jóvenes por el cante jondo, no por el flamenquito. Así que sabemos que el camino es el cante jondo, no el flamenquito".

Destaca Amón que Morante lleva a que "los jóvenes se sacudan el prohibicionismo, el paternalismo, utiliza los toros como contestación a Sánchez y a sus aliados, pero después viene un camino de identificación que es el que a mí me parece fascinante y es por lo que vuelves a los toros. No es una razón política ni sociológica, es estética y cultural. Quieres sentir lo que sentiste al ver a Morante la primera vez. Es una energía que transforma y es lo que da sentido y categoría a lo que está sucediendo".

Respecto a los toros, Rubén Amón hace referencia a "los tres malentendidos catastróficos de los que no salimos: el ecologista, porque es inconcebible que los toros se perciban como una amenaza al medio ambiente cuando son la quinta esencia del ambientalismo; el animalista, no puede ser que se perciba la tauromaquia como antianimalista cuando ha convertido al toro en un dios y en una religión, aparte de todas las condiciones éticas en que se desenvuelven la vida y muerte de un animal; y el político, es inconcebible que los toros se perciban como rancios, anticuados y arcaicos cuando son vanguardia, transgresión y radicalidad estética".

Un libro "para todos", 'Morante, punto y aparte', "porque es la respuesta de un hombre al abismo, el que tiene en su cabeza y el que es capaz de gestionar a partir del arte más inspirado y extremo. Es un viaje de la oscuridad a la luz. A Morante no se le entiende sin sus fantasmas y de esos fantasmas él ha construido una energía creativa que resulta fascinante y que convierte a Morante en un artista plástico, escénico más allá de la tauromaquia y sus límites".

¿Y qué opina Morante del libro? "Me pidió 100 ejemplares y se hizo una foto cuando se los mandé como si los estuviera homologando, validando. Parecía Moisés y las tablas de la ley (ríe). Di por bueno que con este gesto los homologaba".

Tras 'Morante, punto y aparte', Amón está inmerso en la escritura de otro libro, que verá la luz en un año, "Un libro chocante y sorprendente, que no tiene que ver con los toros, tiene que ver con la política. Va a dar muchos más que el de Morante, creo (ríe). Diría más, pero no debo".