Juan Carlos Neva presentará en la ermita de Santa Clara su nuevo libro, 'Textos porteños'

El portuense Juan Carlos Neva vuelve a publicar un libro, esta vez una recopilación de artículos y colaboraciones publicados en diferentes medios, bajo el título de 'Textos porteños', un gentilicio que si bien no comparte en esencia, ha adoptado para hacer un guiño a la obra recopiilatoria de Gabriel García Márquez 'Textos costeños'.

El libro ha sido publicado por Ediciones El Boletín y se presentará el próximo 18 de febrero, miércoles, en la Ermita de Santa Clara.

Juan Carlos Neva estará acompañado en la presentación por Pepe Mendoza y Alberto Castrelo, el primero autor de uno de los prólogos del libro -junto a otro escrito por el periodista Francisco José Román- y el segundo autor del diseño de la portada. También participará en la presentación la Asociación Voces Lectoras, que hará una lectura teatralizada de algunos relatos de los que también consta el libro. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El autor pretende con este libro "trazar un mapa parcial de inquietudes, obsesiones, cambios de humor, o perspectiva. No son artículos de análisis político ni piezas informativas en sentido estricto. Tampoco son ensayos académicos, aunque a veces dialogan con ideas que podrían discutirse en ese ámbito. Son textos escritos desde una mirada personal sobre el mundo, con voluntad de estilo, y con la intención, no siempre consciente, de capturar algo del tiempo que me tocó vivir", explica.

Añade, además, que "es una selección hecha con la mezcla inevitable de afecto, memoria y criterio literario. Hay textos que incluí por su valor histórico, otros por razones afectivas, algunos porque me sorprendió releerlos y unos cuantos porque aún me representan. Es un libro que creo que puede atraer a lectores que siguieron estas reflexiones por años, a nuevos lectores que no vivieron esas décadas, pero desean comprenderlas, a investigadores, periodistas o historiadores culturales. Es también una humilde herencia que dejo a la sociedad".

Juan Carlos Neva destaca también que "lo que el lector encontrará aquí no es una historia lineal, sino una suma de momentos, un eco disperso de las preocupaciones, esperanzas y manías de quien escribe. No solo encontrará fragmentos del pasado, sino también, quizás, resonancias del presente. Ojalá alguna de estas páginas provoque al menos una reflexión, una sonrisa, una nostalgia compartida", concluye.