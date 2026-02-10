La XII edición de las Jornadas de la Sal y el Estero se celebrará el 3 de octubre en los Jardines de Bodegas Caballero

Las Jornadas de la Sal y el Estero, el evento gastronómico de referencia en El Puerto de Santa María, celebrarán su XII edición el próximo sábado 3 de octubre en un nuevo y emblemático escenario: los Jardines de las Bodegas Caballero, un espacio histórico de la ciudad que, tras un proceso de renovación y adecuación para la celebración de eventos culturales y gastronómicos, se incorpora por primera vez al recorrido de sedes que han marcado la trayectoria del encuentro.

Tras dos ediciones consecutivas celebradas con gran éxito en las terrazas del Hotel Puerto Sherry, la organización apuesta nuevamente por el cambio de ubicación, fiel a la filosofía que ha caracterizado a las Jornadas desde su nacimiento: poner en valor los espacios más singulares de El Puerto de Santa María a través de la gastronomía. Con esta nueva localización, el evento suma ya seis enclaves emblemáticos que han acogido sus distintas ediciones.

A lo largo de sus once convocatorias anteriores, las Jornadas de la Sal y el Estero han pasado por escenarios tan representativos como el Castillo de San Marcos, Bodegas El Cortijo, las Bodegas de Mora de Osborne y Puerto Sherry, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de la provincia de Cádiz. La incorporación de los Jardines de Bodegas Caballero refuerza ese vínculo entre patrimonio, tradición bodeguera y producto local.

La organización destaca que este nuevo emplazamiento permitirá potenciar la experiencia del visitante, ofreciendo un entorno natural y patrimonial idóneo para disfrutar de la gastronomía vinculada al estero, la sal y los productos del litoral, señas de identidad del evento.

Las entradas para la 12ª edición ya están a la venta y pueden adquirirse por el procedimiento habitual a través de la página web oficial del evento, accediendo al apartado Venta de Entradas en este enlace.

Con este anuncio, las Jornadas de la Sal y el Estero inician la cuenta atrás hacia una nueva edición que promete seguir consolidando a El Puerto como epicentro de la gastronomía andaluza.