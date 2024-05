Una reivindicación de la maternidad a la luz de la poesía

La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, de El Puerto de Santa María, acoge este viernes, día 10 de mayo, a las 20:00 horas, la presentación del libro 'Maternidad', una antología de poemas seleccionados por Inmaculada Moreno, profesora jubilada y doctora en Filología Hispánica, que ha reunido en un volumen, bien editado y de fácil lectura, los principales versos de 42 mujeres poetas sobre el mundo de la maternidad, mirada desde una óptica luminosa, como "don de vida". La antología aborda este momento de la vida de la mujer desde distintas facetas: maternidad lograda, maternidad deseada, maternidad perdida... con lo que se puede considerar como una de las más completas editadas hasta la fecha.

Se acaba de publicar en la editorial Renacimiento, y es reflejo de una metódica labor a la que la antóloga ha dedicado un año completo de trabajo, recopilando de cada autora entre uno y cuatro poemas, dependiendo de su extensión, todos ellos escritos en castellano, y que abarcan desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

Grandes nombres del mundo de la poesía en español se encuentran entre las páginas de esta antología, dispuestos en orden cronológico, por fecha de nacimiento de las autoras, comenzando por escritoras como María de la O Lejárraga, Gabriela Mistral o Alfonsina Storni, hasta las más contemporáneas Lola Mascarell o Amaya Blanco, lo que puede ofrece al lector una panorámica muy completa sobre la evolución del concepto de maternidad en la poesía a lo largo de un siglo, una evolución que es más bien estilística, ya que, por ejemplo, la pérdida de un hijo "mueve por igual a todas las mujeres en todas las épocas".

La iniciativa de sacar a la luz una antología sobre un tema de tanta importancia surgió como encargo personal de Marie-Christine del Castillo, que propuso a Inmaculada Moreno realizar una selección de poemas para incluir el libro en la exitosa colección Antologías, que dirige para la editorial Renacimiento.

Basándose en sus conocimientos de Literatura y sobre poesía moderna y contemporánea, autora además de varios libros de poemas, Inmaculada Moreno asumió el reto e investigó de forma exhaustiva para obtener los poemas de mayor interés, de autoras de todas las ideologías políticas y tendencias estéticas. Viajes a la Biblioteca Nacional de Madrid, a distintos archivos de la provincia de Cádiz, decenas de llamadas y correos y meses de dedicación han dado como resultado un libro en el que, según confiesa, "he buscado poemas luminosos sobre la maternidad, donde el único aspecto no luminoso es cuando la madre habla de la muerte de un hijo. Y además he procurado que todos los poemas sean de calidad", subraya la antóloga.

En este nuevo libro, que ya está a la venta, y cuyo lanzamiento ha coincidido con el Día de la Madre, también se han incluido autoras gaditanas, como Pilar Paz Pasamar (fallecida en 2023), Pilar Pardo, Ana Sofía Pérez- Bustamante o Rosario Troncoso, quien asistirá a la presentación del poemario en el patio de la Academia de Bellas Artes portuense. También ha anunciado su presencia el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Enrique Iglesias.

Durante la presentación de la obra intervendrá el poeta y escritor Ángel Mendoza, que acompañará a la autora de la antología. Tras el acto, se servirá una copa de vino entre el público asistente.