El pleno refleja las primeras discrepancias entre Vox y el equipo de gobierno de El Puerto

Poco le ha durado al portavoz del PP Javier Bello el tono pausado y conciliador mostrado en el pleno anterior de la legislatura recién iniciada, celebrado a primeros de mes, que por otra parte estuvo dirigido a la organización de la Corporación y el equipo de gobierno, con sus respectivas subidas de sueldos.

Pese a que el tema abordado en la sesión extraordinaria de este viernes en principio no debía haber producido ningún tipo de tensión, ya que se trataba de aprobar el compromiso para que el Ayuntamiento asuma con carácter plurianual la cantidad económica que le corresponde para la consolidación y arreglo del Hospital de San Juan de Dios, el tono bronco volvió a surgir de la bancada del PP, como respuesta de su portavoz a las críticas del concejal de Vox José Antonio Gomila, que reprochó al gobierno local la demora en la aprobación de los pasos necesarios para materializar el arreglo del edificio, que se encuentra en muy mal estado.

El portavoz Javier Bello acusó al concejal de Vox de ser nuevo en la gestión pública, de no tener "ni idea", y de llegar al pleno "con un discurso demagógico y de mentiras", replicando a su vez que hasta el pasado 22 de junio no hubo una resolución definitiva del ministerio que gestiona la ayuda, y acusándole de "intentar ensuciar un proyecto muy bonito". El concejal de Vox admitió que es nuevo en el salón de plenos, aunque insistió en que el gobierno local "dispuso de dos millones de euros y no fueron capaces de desarrollarlo", sosteniendo que "el proyecto podía estar ya terminado", a lo que Bello respondió que lo que hay en realidad es un anteproyecto del arquitecto Ramón Pico.

Pese a este rifirrafe, la Corporación aprobó por unanimidad el compromiso de consignación presupuestaria para la primera fase del proyecto para rehabilitar el antiguo Hospital Municipal, un edificio público para cuyo arreglo en dos fases se solicitaron, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un total de 3.463.707 euros, acordándose en diciembre de 2022 asumir el compromiso de habilitar crédito para financiar el importe no subvencionable, 1.301.752 euros que debe aportar el Ayuntamiento en cuatro anualidades. La primera fase contempla la consolidación estructural del edificio y la renovación de la envolvente del mismo, acondicionando la planta baja y la entreplanta, que se destinarán a espacios culturales y de servicios.

En la anualidad de 2023, el compromiso municipal para el proyecto implica 0 euros, mientras que el grueso de las cantidades que cofinanciará recaerán en los ejercicios 2024, 25 y 26.

La concesión de la subvención implica que, una vez finalizada la rehabilitación, el edificio deberá destinarse a uso público durante al menos 20 años y generar ahorros en un consumo de energía sostenible. El equipo de gobierno ha presentado la convocatoria a una nueva subvención para la financiación de la fase 2.

Otro tema abordado en la sesión extraordinaria de pleno fue la proposición de toma de razón de la renuncia del concejal y ex alcalde del PSOE David de la Encina.

El portavoz del grupo Ángel M.ª González, en su nombre y el de los socialistas, agradeció "la importante labor llevada a cabo por De la Encina en sus 12 años al frente del PSOE de El Puerto", destacando que "han sido años de compromiso por su ciudad e intensa labor, bajo los principios y valores socialistas, tanto en la oposición como en el gobierno, llegando a ser alcalde de 2015 a 2019, y marcando una impronta de prestigio, seriedad y rigurosidad en la gestión municipal".

El portavoz socialista subrayó que "han sido muchos y muy importantes los proyectos iniciados durante su mandato; proyectos e inversiones de gran envergadura que van materializándose poco a poco y que seguiremos viendo para bien de nuestra ciudad. Como la Edusi, las ITIs Ciudad Amable y Barriadas Vulnerables, el Paseo Fluvial, el Museo Hospitalito, o el Centro de Interpretación de Cargadores a Indias, entre otros".

En su intervención, se refirió a su compañero y amigo como "una persona comprometida con su ciudad, compromiso que ahora seguirá ejerciendo desde otro lugar".

Por su parte, el portavoz de IU, José Luis Bueno, agradeció a David de la encina "el tiempo que ha dedicado a la ciudad y la admiración que merece por haber sido alcalde", una línea de agradecimiento expresada también por Javier Botella, de Unión Portuense.

Por medio de Alfonso Carreto el grupo Vox subrayó que ha sido una persona "con una moral excelente y amor por El Puerto", dándole las gracias de igual forma por su trabajo.

Por parte del gobierno local Javier Bello deseó al ya ex portavoz socialista "todo lo mejor en su nueva etapa, que entiendo que estará más tranquilo y relajado", apostilló.

Cerró el pleno Alfonso Carreto, con una breve intervención en la que pidió a Javier Bello que "utilice otro tono de voz" en los debates. Además, quiso llamar la atención a sus compañeros de Corporación, ya que tras las pintadas insultantes vertidas contra la sede de Vox, "no hemos recibido una sola llamada de solidaridad de ninguno de los grupos políticos".