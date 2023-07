La sede de Vox El Puerto aparece llena de pintadas con insultos y descalificaciones al partido

Hacía tiempo que en El Puerto de Santa María no aparecía la sede de un partido llena de pintadas. Parecía que de un tiempo a esta parte se había superado felizmente esa forma de vandalismo político que consiste en insultar y descalificar, y en ocasiones directamente a intimidar al adversario.

No obstante, ha vuelto a ocurrir en la madrugada del domingo al lunes, día 17, teniendo esta vez como blanco de los insultos, las fachadas, los cristales y la puerta de entrada de la sede de Vox El Puerto, donde se encuentra la imagen de su candidato a las elecciones generales. La sede está situada en pleno centro de El Puerto, en un amplio local ocupado antaño por la sede una entidad bancaria. Se trata de un enclave que ha sido la sede de campaña durante las pasadas elecciones municipales, pero que está actualmente cerrada, aunque se utiliza para mostrar propaganda electoral de las generales, en este caso mediante carteles con la imagen de su candidato, banderas de España y banderolas verdes de Vox, pidiendo el voto para la formación liderada por Santiago Abascal.

Este, aunque estaba anunciado que asistiría a un acto el pasado domingo, finalmente no pudo asistir, por lo que ha sido aplazado.

Según ha podido saber este periódico, los autores de las pintadas no pasaron desapercibidos, ya que un ciudadano vio a dos jóvenes cuando las hacían, por lo que llamó a la Policía Nacional, que se personó en el lugar de manera inmediata, consiguiendo identificar a los autores, procedentes de un pueblo de la provincia de Jaén, a quienes una vez identificados se les impuso una sanción, ya que los hechos en este caso no son constitutivos de delito.

Para el portavoz de Vox El Puerto y concejal, Alfonso Carreto, las pintadas y los insultos vertidos en la sede suponen "un ataque brutal". El portavoz de la formación observa que durante las elecciones municipales no se produjo ningún hecho de este tipo, y lamenta que también les hayan descolgados varias pancartas electorales que habían instalado pidiendo el voto. Para Fito Carreto, estos hechos se podrían considerar "un delito de odio y un ensañamiento, pero no es delito es una falta brutal. Han venido a hacerlo con espray de dos colores".

Las dos fachadas y cristaleras de la sede, tanto a la calle Larga como a la calle Luna, han resultado afectadas por las pintadas. Vox El Puerto procederá a su limpieza "con cargo a nosotros. No nos hemos metido con nadie ni hemos insultado a nadie. Esto es un acto violento contra unas ideas, lo cual me parece increíble en el siglo XXI. Hay insultos graves. El hecho me preocupa, porque han venido buscando hacer daño", concluye Carreto.