El Puerto vuelve a la normalidad, pero con la mirada puesta en el Guadalete

La sesión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) celebrada este miércoles a las 20:00 horas ha procedido a la evaluación de la situación derivada de la alerta meteorológica activada por el paso de la borrasca Leonardo y sus efectos en El Puerto. A la vista de los informes técnicos y de la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, el alcalde, Germán Beardo, ha confirmado que este jueves 5 de febrero El Puerto recuperará la normalidad operativa, aunque se mantiene la alerta ante una posible crecida del río Guadalete.

Como consecuencia de esta decisión, se procederá a la reapertura de todos los edificios municipales, de las instalaciones deportivas —a excepción del Pabellón de Angelita Alta, que continuará funcionando como refugio para las personas sin hogar— y del cementerio, así como al desprecinto de los parques, jardines y espacios públicos que permanecían cerrados de forma preventiva. Asimismo, la flota de autobuses urbanos restablecerá su servicio habitual.

En relación con el ámbito educativo, la Junta de Andalucía ha confirmado oficialmente que este jueves se reanuda la actividad lectiva presencial en los centros educativos -a excepción de la Universidad- tras la evaluación realizada por el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. Igualmente, se retoma la actividad en los centros de participación activa para mayores o con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, se mantiene la supervisión del nivel del río Guadalete, que continúa alto pero estable, lo que permite a los servicios técnicos municipales controlar la evolución de su caudal. No obstante, este jueves el Ayuntamiento ha previsto una reunión con los vecinos del Poblado de Doña Blanca y mantiene la recomendación de evitar el uso de los aparcamientos situados en ambas márgenes del río como medida de precaución.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos de nivel amarillo para el día 5 de febrero, con la previsión de viento del oeste con rachas máximas de hasta 70 km/h y fenómenos costeros, con viento del suroeste de 50 a 61 km/h, ocasionalmente de fuerza 8 y mar combinada de 4 a 5 metros, a lo largo de la jornada. Estos avisos reflejan la continuidad de condiciones adversas, aunque de menor intensidad que en las fases más críticas del temporal, por lo que se recomienda prudencia y precaución a la ciudadanía a lo largo de la jornada de mañana, ya que será necesario permanecer atentos a posibles incidencias derivadas de la lluvia, como desprendimientos de cornisas u otros elementos urbanos, garantizando así la seguridad de todos.

El Ayuntamiento mantendrá vigilancia y seguimiento técnico de posibles incidencias derivadas de la meteorología, con el compromiso de resolver las afectaciones que todavía persistan y de mantener informada a la ciudadanía.

El alcalde ha querido reconocer la dedicación y el esfuerzo de todos los equipos municipales y servicios de emergencia que han trabajado de forma coordinada durante las jornadas más duras del temporal para garantizar la seguridad, proteger a la población y minimizar los efectos de las condiciones adversas.