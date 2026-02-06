El Puerto suspende el pleno ordinario previsto para este viernes ante la situación de emergencia

El río Guadalete a su paso por El Puerto, en una imagen de la tarde del jueves.

El Ayuntamiento de El Puerto ha suspendido el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que se había convocado para este viernes, ante la emergencia decretada en la ciudad a raíz del impacto de la borrasca Leonardo.

En un correo electrónico remitido a los grupos municipales en la tarde del jueves el alcalde, Germán Beardo, comunicaba la decisión, ante las consecuencias y efectos de las circunstancias meteorológicas que han provocado la activación de distintos mecanismos de alerta ante situaciones de riesgo.

La convocatoria de la sesión ordinaria se realizará una vez superada la siuación de riesgo que padece El Puerto, en el día que se determine, previo acuerdo de la Junta de Portavoces.

Por otro lado, para la jornada de este viernes se han suspendido las clases en todos los centros educativos de El Puerto, así como la actividad en los centros de día de mayores y centros ocupacionales.

La peor parte se la llevaron el jueves los vecinos del Poblado de Doña Blanca, que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas ante la posibilidad de inundación de la zona por el desbordamiento del río. La mayoría de los vecinos optaron por quedarse en casa de amigos y familiares, y una veintena de personas se quedaron a pasar la noche en el pabellón de la Angelita Alta, habilitado para la ocasión por el Ayuntamiento con ayuda de Protección Civil y Cruz Roja.