El Puerto: El edificio de Santa Lucía 35 se libera de su armadura metálica

El emblemático inmueble del número 35 de la calle Santa Lucía ha recuperado su fisonomía, tras la retirada de las chapas metálicas que lo ocultaban, poniendo fin a la conocida como “bodega de lata” y marcando un hito en la defensa del patrimonio local.

La asociación Betilo, que inició esta batalla en julio de 2024, celebra que el edificio vuelva a mostrar sus ventanales originales. Se libera así de un “disfraz” industrial que no solo agredía el paisaje urbano, sino que comprometía la salud de la estructura al impedir la ventilación natural de sus muros.

La denuncia de Betilo obligó al Ayuntamiento a intervenir frente a una actuación que el Plan Especial del Conjunto Histórico prohíbe taxativamente: el uso de materiales metálicos en fachadas protegidas. El proceso culminó con un decreto municipal que ordenó a la entidad Buildingcenter S.A.U. el desmontaje inmediato bajo la advertencia de multas coercitivas de hasta 10.000 euros.

“Tras año y medio de espera, ver que la calle recupera su fisonomía es una satisfacción. No solo se han retirado unas chapas, se ha eliminado un muro que impedía a los portuenses reconocer su propio legado”, señalan desde Betilo.

El objetivo final de la entidad es el cumplimiento íntegro de la ficha de protección 333N4, que exige “restaurar la fachada con sus técnicas y materiales originales para devolverle su cromatismo y esplendor”.