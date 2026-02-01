La Fundación La Vicuña propone rehabilitar el Molino Platero de El Puerto

El Patronato de la Fundación La Vicuña ha propuesto a la empresa de aguas Apemsa la rehabilitación de uno de los símbolos del abastecimiento de agua a la población portuense, el Molino Platero, ubicado en el entorno de la Variante de Rota.

La entidad planteó hace dos años a la gerencia de la empresa de aguas la posibilidad de acometer esta restauración, aunque de momento no ha obtenido respuesta a esta solicitud.

Como exponen desde La Vicuña el origen de los molinos de abastecimiento y riego en Europa se remontan a la Italia de mediados del siglo VI. Fueron descritos por inventores y humanistas como el veneciano Fausto Verancio (1551-1617), que los dibujó en su Machinae novae, y en obras como la Encyclopédie Diderot (1751).

El Molino Platero se encuentra sobre suelo municipal, en el camino que discurre paralelo a la antigua vía de ferrocarril que enlazaba El Puerto con Rota. Se cree que también suministró agua al tren de vapor, en un lugar que acoge varios yacimientos situados en la zona conocida como Las Arenillas, donde hay indicios de haber cogido una industria de producción cerámica en los siglos I-II de nuestra era.

En el último Plan General de Ordenación Urbana aprobdo en la ciudad, el de 2012 -que después fue anulado- se recoge este elemento del patrimonio portuense con un nivel 4 de protección, reservado a aquellas construcciones que reúnen valores comunes del área donde se asientan. Se incluyen en este nivel aquellas edificaciones vinculadas a sistemas económicos propios, religión y expresión simbólica transcendental, y sistemas sociales y políticos; en definitiva, construcciones con valores etnológicos de trascendencia extramunicipal y comarcal.

En este nivel de protección se permiten, para las zonas y elementos catalogados, como es el caso de Molino Platero, las obras de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración y reforma menor.

Como se recoge en el libro Alfarería romana en la Bahía de Cádiz, de Lázaro Lagostena, “en una duna anexa se observan restos característicos de la industria alfarera, lo que nos permite considerar este yacimiento como un centro industrial, probablemente destinado al salazón de productos marinos, con alfar propio”.