El Puerto: La comunidad educativa del colegio José Luis Poullet se moviliza para reclamar más recursos

Una imagen de la protsta de este viernes a las puertas del centro educativo.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio público José Luis Poullet se ha movilizado en la mañana de este viernes a las puertas del centro educativo para expresar públicamente su profunda preocupación por la grave falta de recursos personales destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y de refuerzo en el centro.

El colegio escolariza a niños y niñas que requieren apoyos específicos para poder ejercer su derecho a una educación inclusiva y de calidad, tal y como recogen la legislación educativa vigente y los principios básicos de equidad e igualdad de oportunidades. Sin embargo, la realidad diaria dista mucho de estos principios: la dotación de profesionales especializados es claramente insuficiente para atender de manera adecuada al alumnado que lo necesita.

Desde hace ya varios cursos, el Ampa viene demandando "que la maestra de Audición y Lenguaje no sea compartida con otro centro, dado que en el nuestro existe un número elevado de alumnos y alumnas que requieren su atención directa y continuada".

En el presente curso escolar el colegio cuenta con una única figura de Refuerzo Educativo para Educación Primaria. Esta situación provoca que, cuando algún docente falta, el alumnado que necesita refuerzo se quede sin recibirlo.

En Educación Infantil, este recurso no está contemplado a pesar de contar con alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y otros niños y niñas que, sin tener diagnóstico, necesitan apoyo para compensar dificultades de aprendizaje y/o carencias.

El aula de infantil de 5 años cuenta con 6 niños con NEE y uno que esta por diagnosticar, las madres de este curso han manifestado ante la Delegación Territorial de Educación su preocupación por la falta de recursos y que está situación compromete la adecuada atención a la diversidad, la inclusión real y el bienestar emocional y educativo del alumnado.

Asimismo, en el centro existe alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que, debido a cambios en la legislación, no está recibiendo el apoyo de la figura de voluntariado o figura sombra. "En uno de los casos, dicho apoyo está concedido, pero al inicio del segundo trimestre aún no se ha incorporado, debido a una burocracia lenta e ineficaz, lo que vulnera claramente los derechos del menor", lamentan.

Esta carencia de recursos no solo dificulta el progreso académico, personal y emocional de estos alumnos y alumnas, sino que también repercute negativamente en el funcionamiento general del centro y en el trabajo del profesorado, que se ve desbordado ante la falta de apoyos humanos.

Sobrecarga de trabajo para los profesionales docentes

Los docentes, pese a su profesionalidad, dedicación y esfuerzo, tienen sobrecarga de trabajo debido al alto número de alumnos a los que tienen que atender y viendo como se dificulta el normal desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje.

"Las familias observamos con frustración cómo, curso tras curso, las necesidades están diagnosticadas y reconocidas, pero no se traducen en los recursos necesarios para darles respuesta. Consideramos inaceptable que la inclusión educativa se quede en un mero discurso mientras no se garantizan los medios humanos imprescindibles para hacerla efectiva. Nuestros hijos e hijas no pueden seguir esperando. La atención a la diversidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental", recuerdan.

Por todo ello, solicitan a la administración educativa competente "una respuesta urgente y eficaz, que incluya el incremento inmediato de recursos personales y una planificación adecuada que garantice una atención digna y de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales y de refuerzo. Invertir en estos recursos es invertir en una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad. Todo ello con el objetivo de que el alumnado con necesidades educativas esté correctamente atendido y que el resto de niños y niñas puedan desarrollar su aprendizaje en un entorno equilibrado, justo y de calidad", concluyen.

Recientemente otros colegios públicos como La Florida o El Juncal se han movilizado también para hacer reclamaciones en estos mismos términos.