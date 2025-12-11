Concentración de familias en el colegio portuense El Juncal para exigir recursos educativos básicos

Una imagen de la movilización de este jueves a las puertas del colegio El Juncal.

En la mañana de este jueves alrededor de 80 personas —familias y miembros de la comunidad educativa— se han concentrado a las puertas del colegio público El Juncal para denunciar la situación de falta de recursos que sufre el centro y reclamar soluciones urgentes a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.

La convocatoria ha sido realizada por la Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro, que ha trasladado públicamente varias demandas prioritarias relativas al funcionamiento del colegio y al bienestar del alumnado. Entre otras cosas denuncian la falta de docentes, ya que recientemente se ha suprimido una plaza y otro profesor solo dispone deun tercio de la jornada, lo que ha provocado situaciones extremas con aulas donde un solo docente atiende a 50 niños. Las familias reclaman recuperar los recursos eliminados y ampliar la jornada del profesorado afectado.

Sobre los alumnos con necesidades educativas especiales, en el centro hay más de 60 alumnos NEAE, pero solo cuentan con 2 PT y 1 AL para atenderlos. El Ampa considera imprescindible incrementar el personal de apoyo educativo.

Por otro lado la orientadora del centro es compartida con otro colegio, pese a que El Juncal supera los 500 alumnos matriculados, por lo que se solicita una orientadora a tiempo completo y en exclusiva para el centro.

Desde el Ampa señalan que estas reivindicaciones “son justas y necesarias para garantizar una educación de calidad y segura para todos los niños y niñas del CEIP El Juncal” y exigen una respuesta inmediata por parte de la Delegación de Educación.

Las familias aseguran que continuarán movilizándose “porque es momento de actuar y defender los recursos que nuestro centro necesita”.