Concentración de familias en el colegio portuense El Juncal para exigir recursos educativos básicos
Entre otras cosas denuncian la falta de docentes en el centro
El Consejo Escolar de El Puerto aprueba la modificación de adscripción del CEIP El Juncal para permitir su acceso al IES José Luis Tejada
En la mañana de este jueves alrededor de 80 personas —familias y miembros de la comunidad educativa— se han concentrado a las puertas del colegio público El Juncal para denunciar la situación de falta de recursos que sufre el centro y reclamar soluciones urgentes a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía.
La convocatoria ha sido realizada por la Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro, que ha trasladado públicamente varias demandas prioritarias relativas al funcionamiento del colegio y al bienestar del alumnado. Entre otras cosas denuncian la falta de docentes, ya que recientemente se ha suprimido una plaza y otro profesor solo dispone deun tercio de la jornada, lo que ha provocado situaciones extremas con aulas donde un solo docente atiende a 50 niños. Las familias reclaman recuperar los recursos eliminados y ampliar la jornada del profesorado afectado.
Sobre los alumnos con necesidades educativas especiales, en el centro hay más de 60 alumnos NEAE, pero solo cuentan con 2 PT y 1 AL para atenderlos. El Ampa considera imprescindible incrementar el personal de apoyo educativo.
Por otro lado la orientadora del centro es compartida con otro colegio, pese a que El Juncal supera los 500 alumnos matriculados, por lo que se solicita una orientadora a tiempo completo y en exclusiva para el centro.
Desde el Ampa señalan que estas reivindicaciones “son justas y necesarias para garantizar una educación de calidad y segura para todos los niños y niñas del CEIP El Juncal” y exigen una respuesta inmediata por parte de la Delegación de Educación.
Las familias aseguran que continuarán movilizándose “porque es momento de actuar y defender los recursos que nuestro centro necesita”.
También te puede interesar
Lo último