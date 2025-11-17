El Consejo Escolar de El Puerto aprueba la modificación de adscripción del CEIP El Juncal para permitir su acceso al IES José Luis Tejada

Este lunes 17 de noviembre se ha celebrado el Consejo Escolar Municipal para votar la modificación de la adscripción de la Zona Norte, con el objetivo de facilitar que un porcentaje del alumnado del CEIP El Juncal pueda acceder al IES José Luis Tejada.

La propuesta —una antigua reivindicación de las AMPAs de ambos centros— ha salido adelante en la convocatoria.

El alcalde, Germán Beardo, explica que se cumple así el compromiso adquirido en Pleno, que aprobó por unanimidad instar al cambio de adscripción entre institutos, respaldando la necesidad de actualizar un modelo que no se corresponde con el crecimiento real de la ciudad.

Con esta aprobación, el Consejo Escolar Municipal da luz verde a la modificación, que será ahora trasladada a Planificación Educativa de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía para que pueda aplicarse ya en el proceso de matriculación del Curso Escolar 2026/2027. El Consejo Escolar Municipal es el órgano competente para modificar la red de adscripciones entre centros.

Este acuerdo supone un paso definitivo para actualizar la red de adscripciones de cara al curso 26/27, ya que la actual distribución, en vigor desde hace una década, no reflejaba la realidad poblacional actual de El Puerto en la zona de la Norte, por lo que se han querido equilibrar las líneas de los tres institutos de dicha zona.