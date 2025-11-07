El Consejo Escolar Municipal de El Puerto rechaza cambiar la actual adscripción de centros

Representantes del IES José Luis Tejada han estado presentes en el pleno municipal de este viernes, tras haber rechazado el Consejo Escolar Municipal la porpuesta para el cambio de adscripción de los centros en la ciudad.

Las familias interesadas han solicitado el acta de la reunión del Consejo en la que se tomó esa decisión, el pasado 24 de septiembre, pero no han podido tener acceso a ella por motivos de confidencialidad, ya que al no haberse ratificado en otra sesión, aún no es firme. "Se nos informa del rechazo del Consejo a esta propuesta pero no sabemos los criterios y razones esgrimidas. Ante está situación nos sentimos indefensos a pesar de que el pleno en junio pasado apoyó la propuesta. Nos nos explican lo ocurrido en la sesión apelando a la confidencialidad y el secreto requerido, algo que no entendemos", denuncian, sobre todo porque el tiempo para llevar a cabo una nueva adscripción se acaba, ya que el 31 de diciembre tiene que estar acordado, pero el acta de la sesión no será firme hasta el próximo Consejo Escolar.

"No entendemos que no nos quieran explicar los motivos de los miembros del Consejo Escolar Municipal para rechazar el cambio en nuestra zona, no sabemos quiénes han votado, ni qué han votado, solo se nos informa de que se ha rechazado la propuesta", lamentan las familias afectadas. "Sentimos mucha impotencia y decepción, porque esto viene repitiéndose año tras año y es una demanda histórica del centro", señalan estas familias, que pedirán una nueva cita en la Delegación Territorial de Educación.

Con la actual adscripción de centros, que tiene ya diez años y no refleja la situación real de la ciudad, el IES Tejada está perdiendo plazas de Secundaria en detrimento de otros centros de la Zona Norte. En concreto este año se han quedado fuera 17 estudiantes de la ESo que querían estudiar en este centro.

Tanto el AMPA del Tejada como la Flampa están de acuerdo en que hay que modificar la actual adscripción, ya que no se han cumplido los planes de crecimiento demográfico previstos para la Zona Norte, pero quien tiene que acometer el cambio es el Consejo Escolar, que de momento la hha rechazado sin hacer públicos sus motivos.

En estos momentos el único colegio adscrito al IES Tejada es La Florida, mientras que El Juncal y el colegio Castillo de Doña Blanca tienen como centro adscrito el IES Antonio de la Torre para la ESO y el IES Pedro Muñoz Seca absorbe el alumnado de los colegios Sericícola y Espíritu Santo.