El Puerto celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Puerto se suma este miércoles a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada proclamada por la ONU en 2015 que quiere visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, creando así referentes femeninos para la infancia y la juventud que puedan contribuir a la elección de estas áreas como carreras profesionales.

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha querido poner en valor la importancia de esta jornada como un espacio para analizar los distintos factores que influyen en la situación actual de la mujer en estas áreas de conocimiento, con el objetivo de impulsar buenas prácticas que favorezcan la igualdad de género y contribuyan a una mayor presencia femenina en el ámbito científico.

El edil ha felicitado a la comunidad educativa por la valiosa labor que desarrolla y ha destacado la sensibilidad y el compromiso del Ayuntamiento en este ámbito, recordando que el área de Igualdad ya dedicó en 2022 los Premios Menesteo a reconocer los logros de las mujeres en el ámbito de las ciencias.

Iglesias ha subrayado el compromiso de los centros educativos de la ciudad y, en especial, el trabajo que se realiza en algunos de ellos, como el IES Santo Domingo, que cuenta con varios grupos de investigación liderados por alumnas y que, desde hace varios años, desarrolla iniciativas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la participación tanto de chicos como de chicas, aunque con un enfoque especial en despertar vocaciones científicas entre las alumnas y potenciar sus habilidades. La experiencia de ediciones anteriores ha sido muy positiva, con un alto grado de implicación del alumnado, que incluso ha llegado a disfrazarse de científicas para explicar sus trayectorias al resto de compañeros cuando la celebración coincidió con el Carnaval, o a elaborar una tabla periódica dedicada a mujeres científicas, creada el pasado año y que hoy luce en una de las paredes interiores del centro.

Este año con motivo de esta conmemoración, el IES ha organizado la iniciativa 'Ciencia en femenino', una actividad en la que cinco investigadores —Carlos del Moral, director del IFAPA Rancho de la Merced de Jerez; Zulema Piñeiro, investigadora del mismo centro; y Ángela Rodríguez, Mar Roca y Miriam Hampel, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía— compartirán sus experiencias con 45 alumnos y alumnas de 3º de ESO.

La vicedirectora del IES y profesora de Biología Victoria García Caro ha destacado que 'Ciencia en femenino' permitirá al alumnado familiarizarse con la terminología científica y acercarse de manera directa al mundo de la investigación. A través de esta iniciativa, los estudiantes conocen de primera mano la metodología de trabajo de los investigadores, los retos y aprendizajes de su labor diaria y el impacto de sus resultados en el conjunto de la ciudadanía, así como las motivaciones que les llevaron a dedicarse a la investigación, las condiciones laborales, la conciliación familiar y las posibles dificultades específicas que pueden encontrar las mujeres en el ámbito científico. Además de la actividad dirigida al alumnado de 3º de ESO, otros cursos trabajan en el aula con biografías relacionadas con la investigación científica, entre las que se incluyen las de las propias invitadas al ciclo.

Por su parte la directora del IES Santo Domingo, Rosario Molina, subraya la importancia de que las mujeres incrementen su presencia en el ámbito científico "por una cuestión de justicia social, ya que somos la mitad de la humanidad y tenemos un espacio". "Es un talento que, de otro modo, se estaría desaprovechando", añade la docente, quien destaca que, año tras año, los mejores resultados académicos y las matrículas de honor en 2º de Bachillerato recaen mayoritariamente en alumnas.