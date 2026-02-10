En marcha las actuaciones de mejora en los colegios portuenses de Valdelagrana y José Luis Poullet

El alcalde, Germán Beardo, ha visitado este martes los colegios públicos Valdelagrana y José Luis Poullet para supervisar las actuaciones de mejora y mantenimiento que se están ejecutando en ambos centros educativos, con inversión municipal incluida en el Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), así como otras líneas de financiación complementarias.

Durante su visita al colegio Valdelagrana, el primer edil comprobó el avance de diversas obras de conservación y mejora del recinto escolar, orientadas a reforzar la seguridad, funcionalidad y confort de las instalaciones. Entre las actuaciones destaca el asfaltado del patio para habilitar una nueva pista deportiva. También la sustitución de la canaleta de recogida de aguas del patio, la poda del arbolado, el arreglo de la valla exterior, la reparación del suelo de los baños y pequeñas intervenciones en el techo del comedor escolar.

En el colegio José Luis Poullet, ubicado en la avenida del Menesteo, el alcalde comprobó el inicio de las obras de mejora de la pista deportiva del centro, una actuación que se suma a intervenciones ya ejecutadas anteriormente, como la reforma de dos aulas, la mejora parcial del acerado del patio y la renovación del suelo de los baños.

El alcalde subrayó que todas estas intervenciones se realizan en estrecha coordinación con los equipos directivos y atendiendo a las demandas trasladadas por la comunidad educativa, “porque escuchar a los centros y actuar con planificación es la mejor forma de garantizar espacios educativos seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales”. Beardo hace hincapié en que “las inversiones en educación son inversiones de futuro. Cada mejora en un colegio es una mejora en la calidad de vida de nuestros niños y de toda la comunidad educativa”.

Además, tras los temporales, se está procediendo a la revisión de la instalación eléctrica de todos los colegios de El Puerto, para hacer los arreglos que sean necesarios.

El Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), financiado íntegramente con fondos municipales, continuará desarrollándose durante el curso 2025/2026 en otros centros públicos de la ciudad, como Menesteo, Pinar Hondo, Cristóbal Colón, La Gaviota, Las Nieves, Las Dunas o Sericícola.

Asimismo, está en marcha una colaboración institucional con la Diputación de Cádiz, que a través del programa DIPUINNOVA+2025 apoya actuaciones complementarias en centros concertados del municipio, que se incorporará al programa con financiación directa provincial.