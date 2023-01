El presunto asesino de Eva se quedó sin balas antes de ser detenido, aunque apretó el gatillo dos veces contra los agentes

La detención del presunto asesino de Eva Haza, en la madrugada del sábado al domingo, podría haber terminado en una tragedia aún mayor, si cabe, según los datos que han ido trascendido sobre los detalles de la actuación policial.

Y es que de madrugada la Policía Nacional recibió una llamada diciendo que una persona estaba pegando tiros a una casa en la avenida del Río San Pedro, en Valdelagrana, a donde al parecer habría ido por un ajuste de cuentas, aunque se equivocó de vivienda al estar presuntamente bajo los efectos de las drogas.

El ahora detenido disparó contra la cerradura de la casa equivocada varias veces y vació el cargador, por eso cuando la Policía llegó no pudo herir a ningún agente, ya que no le quedaban balas. No obstante, el hombre, de 40 años, encañonó a los agentes y apretó sin éxito el gatillo hasta dos veces.

El hombre fue detenido y ya en la Comisaría portuense confesó, hora y media después de llegar, entre sollozos, que a las cuatro de la mañana había matado a su novia y facilitó la dirección de la vivienda en Valdelagrana.

La Policía fue hasta allí con los Bomberos para tirar la puerta y fue entonces cuando encontraron a la mujer muerta, de un tiro en la cara, en el sofá. También fue detenido un testigo que estaba en la casa cuando el presunto asesino disparó a la mujer.

De momento estas dos personas detenidas siguen en los calabozos de la Comisaría portuense.