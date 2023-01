Dolor en El Puerto por el asesinato de Eva Aza

En El Puerto de Santa María pesa aún el dolor por el asesinato de Eva, de 46 años de edad, este pasado fin de semana en una vivienda de Valdelagrana, a manos de su pareja, que le disparó en la cara.

Este dolor se ha hecho palpable este lunes en sendas concentraciones convocadas con media hora de diferencia en la localidad, la primera de ellas en Valdelagrana, junto a los bloques del paseo marítimo donde se perpetró el crimen, y la segunda a a las doce del mediodía ante el Ayuntamiento portuense.

En la primera de las concentraciones muchas mujeres, muchas de ellas pertenecientes a colectivos feministas como Las Tres Rosas y otras entidades de la provincia, han lanzado consignas contra la violencia machista y se han visto lágrimas en muchos rostros, con reproches también a pronunciamientos públicos como el de hace algunas semanas del concejal de Fiestas, David Calleja, relativizando la violencia de género.

A esta convocatoria se han sumado también integrantes del colectivo de hombres 'El círculo disidente', así como vecinos de Valdelagrana horrorizados por lo ocurrido el domingo en su barriada.

La concentración llevada a cabo ante el Ayuntamiento, en la plaza de Isaac Peral, ha contado con la presencia de autoridades como el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo y el alcalde portuense, Germán Beardo, junto a otras autoridades provinciales como Irene García y Ana Carrera (PSOE) o Bruno García (PP), además del comisario provincial y el jefe de la Policía Local de El Puerto y concejales del Ayuntamiento portuense. También estaba, aunque visiblemente incómodo y apartado del resto del grupo, el concejal de Vox El Puerto Juan Carlos Sanz, cuyo partido niega la existencia de la violencia de género.

Tras guardarse cinco minutos de silencio el alcalde portuense expresó el rechazo absoluto de todas las instituciones a o que calificó como "uno de los hechos más tristes de los últimos tiempos" en El Puerto, recordando que la jornada del domingo se había declarado de luto en la ciudad. También lamentó las "palabras miserables" del asesino confeso, cuando dijo que había matado "al amor de su vida", lanzando un firme mensaje de condena y rechazo y recordando que "el amor no es eso, hay que denunciar y dar mucha importancia a la prevención y saber qué pasa en las familias y en el entorno", expresó.

También quiso trasladar un mensaje de cariño y solidaridad a la familia de la víctima y enfatizó de nuevo en la condena firme desde las instituciones.

El subdelegado del gobierno central, José Pacheco, quiso expresar su "rabia por este tipo de asesinatos machistas, con todas las palabras", y añadió que el gobierno de España está muy preocupado por esta lacra. Durante el mes de diciembre, que ha sido un mes negro, ha habido reuniones con el Ministerio de Igualdad, el de Justicia y el Interior para analizar lo que está ocurriendo y ver qué está fallando".

El detenido tenía antecedentes en el sistema VioGén por otro caso de malos tratos ocurrido hace más de un año, por lo que ya no estaba activo en cuanto a medidas de protección de la víctima. Pacheco destacó la importancia de poner el foco en los reincidentes, ya que son personas que suelen atacar de nuevo y en un menor plazo de tiempo. De este modo, anunció que se van a extremar todas las medidas de protección en los casos de reincidentes.

En cuanto al mensaje que se quiere lanzar a la sociedad, Pacheco destacó la importancia de la prevención. En este caso esta mujer nunca había denunciado. "Es misión de toda la sociedad denunciar si se tiene alguna sospecha, cuando se escuchen peleas en casa de algún vecino por ejemplo, hay muchas estrategias a disposición de la sociedad para ser más eficaces en la prevención.

Los dos detenidos -el presunto autor del crimen y un presunto testigo- se encuentran aún en Comisaría, donde se están realizando las investigaciones oportunas antes de su paso a disposición judicial.

Mercedes Colombo, por su parte, confesó sentirse "horrorizada" por lo ocurrido y destacó que "es importante que todos rememos en la misma dirección de denuncia y prevención, hay que denunciar todos los casos que veamos a nuestro alrededor, les pido a las mujeres que denuncien, que sepan que hay mecanismos desde las administraciones para acompañarlas en esa denuncia. También la sociedad civil y los medios de comunicación". El amor no mata, matan los asesinos y estamos ante un caso de violencia machista claro".

Más reacciones a los últimos casos de violencia machista

Por su parte el PSOE de El Puerto ha condenado de manera expresa los tres crímenes machistas confirmados el domingo en España, “hechos muy graves y terribles que responden a la cultura machista que tenemos que derribar entre todos”, ha señalado el secretario general de la formación, David de la Encina.

De manera especial el asesinato de Eva María Aza ha consternado a la agrupación local por la cercanía y las circunstancias que han rodeado este crimen, con la afirmación por parte del asesino de haber “matado a su amor”.

A este terrible crimen se suma el de la mujer de Roquetas de Mar, en Almería, cuyo asesino confesó haberla matado tras mantener relaciones sexuales. En las últimas horas se ha conocido el asesinato de una mujer de 44 años en Adeje (Tenerife), también confirmado como violencia de género.

Pero la tragedia no cesa, y a estos tres asesinatos confirmados como crímenes machistas hay que sumar el asesinato de una mujer de 24 años en Piedrabuena (Ciudad Real), que se encuentra en investigación. David de la Encina sostiene que “los datos son escalofriantes y terribles, y no permiten mirar hacia otro lado ni ponerse de perfil como hace el PP cuando habla de muerte violenta para no decir crimen machista”.

Quedando aún por confirmar los datos de diciembre de 2022, en ese mes se registraron un total de 11 mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país, 46 en todo el año y 1.179 desde 2003 (cuando comenzaron a registrarse los asesinatos machistas).

“Es deber de toda la sociedad y de manera especial de las instituciones sumar fuerzas, recursos y hacer un frente común contra esta lacra que es la mayor vergüenza de nuestra sociedad”, ha indicado De la Encina, quien subraya “la importancia de la denuncia y la necesidad de que como sociedad estemos alerta ante posibles situaciones de maltrato, porque estos crímenes son la punta del iceberg de un infierno en el que viven muchas mujeres y sus niños y niñas”.

Por su parte Lola Campos, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en El Puerto de Santa María, ha señalado hoy que “este inicio cruel de año con la muerte de cuatro mujeres víctimas de la violencia de género muestra que nadie debe dudar de que la violencia machista existe y no se puede blanquear. Es una realidad que tenemos que cortar de raíz desde todos los ámbitos de la sociedad”, ha explicado.

Campos añade que “nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestra sociedad, por lo que no cabe ni el blanqueo ni restar un ápice de trascendencia o escatimar medidas para poner fin a este drama que nos ha hecho iniciar el año desde el dolor y la consternación”.