El PP denuncia el "abandono" de unas vallas de tráfico en Las Redes

El Partido Popular (PP) de El Puerto, concretamente su concejala Marina Peris, saca la cara por los vecinos de la calle Mar Adriático (en Las Redes), ante la situación que actualmente viven. Al parecer, y según aseguran desde el partido, hace dos meses que se colocaron unas vallas en dicha calle para la realización de unas obras. Por el momento, los trabajos no han empezado y estas barreras continúan en la calle. "Es inadmisible que tal y como me indican algunos vecinos, nadie en el Ayuntamiento de explicaciones ni se haga responsable de una situación peligrosa", explica Peris. "Las vallas no se encuentran señalizadas con balizas luminosas, tal y como dice la propia norma municipal para las obras y obstáculos en la vía pública".

Asimismo, Peris también ha resaltado los cortes de luz que han tenido lugar en esa misma calle, lo que ha ocasionado algunos accidentes. "Lo anterior, unido al tema de la luz, ha ocasionado que un vehículo se llevara por delante una de las vallas hace algunos días, sin consecuencias personales por fortuna".

"Esta es una situación que refleja la dejadez del Ayuntamiento en infraestructuras y mantenimiento urbano, así como una falta de respeto por los vecinos de la Costa Oeste", declara la concejala. "Se nota la falta de interés municipal por cumplir con sus obligaciones de mantenimiento".