La plaza de Toros de El Puerto acoge este viernes la gala por el Día Mundial del Turismo del Patronato de Turismo de la Diputación

La Plaza de Toros de El Puerto acoge este viernes 26 de septiembre, desde las 20:00 horas, la gala de celebración del Día Mundial del Turismo 2025 organizada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

En el evento, pilotado por la bailaora María Moreno, serán reconocidos por su trayectoria Cobos Catering, el Tabanco El Pasaje y Bodegas Caballero ante más de 200 personas invitadas entre representantes institucionales, empresariales y del sector turístico de la provincia de Cádiz. Con estos galardones se reconoce la aportación de empresas y entidades que contribuyen al desarrollo, promoción y consolidación de la provincia como destino turístico de referencia.

El catering lo pondrá Cobos Catering con maridaje de Bodegas Caballero, dos de las empresas galardonadas. El Tabanco El Pasaje también participará del acto con un guiño flamenco. Además, ese aire flamenco estará presente desde la conducción del evento, que correrá a cargo de María Moreno, premio Revelación del Festival de Jerez 2017 y Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 –entre otros-, y ejemplo destacado de una nueva generación de baile flamenco que seduce por su brillantez en el lenguaje, estilo modernista y sentido identitario de sus propuestas.

La gala constituye una oportunidad para el encuentro de personalidades y agentes del sector turístico de la provincia de Cádiz en torno al reconocimiento de tres empresas destacadas por su labor y trayectoria asociada al turismo.

En este sentido, se repasarán los buenos datos referentes al turismo en la provincia cosechados en 2024 y los indicadores positivos que se han logrado en 2025, como el récord de pernoctaciones en la provincia de Cádiz en un mes de julio, que se ha alcanzado este verano.

Sobre los premiados, con una trayectoria de 195 años, Bodegas Caballero se ha consolidado como una de las grandes casas del sector vitivinícola gaditano, exportando vino de Jerez desde 1830. Bajo la presidencia de la sexta generación familiar, Luis Caballero González-Gordón, la bodega ha sabido unir tradición e innovación, llevando la marca del ‘Jerez’ a todo el mundo.

Además de sus afamados vinos, brandis y el emblemático Ponche Caballero, la entidad gestiona el Castillo de San Marcos, Bien de Interés Cultural en El Puerto de Santa María, donde ha integrado con éxito el enoturismo y la difusión cultural. Su aportación ha convertido a la bodega en un motor de identidad y prestigio internacional para Cádiz. Bodegas Caballero también cuenta con las Bodegas Lustau en Jerez, donde desarrollan enoturismo de alta calidad y donde los visitantes pueden descubrir el apasionante mundo del vino de esta región vitivinícola milenaria.

En cuanto al Tabanco El Pasaje, fue fundado en 1925 en Jerez de la Frontera, Tabanco El Pasaje cumple este año un siglo de historia. Se trata de un establecimiento emblemático que ha sabido mantener la esencia de los tabancos jerezanos, conjugando la cultura del vino con el arte flamenco. Desde 2010, bajo la gestión de Antonio Ramírez, el local ha recuperado todo su sabor original, preservando elementos como botas, decoraciones y la tradicional tiza para apuntar las cuentas. Hoy es un negocio vivo y bullicioso, que proyecta identidad a través de tres pilares: flamenco, gastronomía y vinos de Jerez. Su autenticidad lo ha convertido en un lugar de referencia cultural y turística.

Cobos Catering, con sede en Jerez y más de 35 años de trayectoria, Cobos Catering se ha posicionado como una de las máximas referencias andaluzas en catering para eventos corporativos. Su calidad y creatividad lo llevaron a estar presente en la última cumbre de Estado de la ONU celebrada en Sevilla, donde fue una la principal empresa para gestionar la restauración.

Su filosofía se basa en la sostenibilidad y la creatividad, avalada por la certificación Eventsost ISO 20121 para eventos sostenibles. Reconocida con el Premio al Mejor Catering del Año 2022 por Eventoplus, y mejor empresa de catering 2023 y 2024 por la prestigiosa Best Hotel Awards. La empresa se ha convertido en un actor clave en el ámbito MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), reforzando la imagen de Cádiz como destino para congresos y turismo de negocios.