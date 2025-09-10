El Puerto celebrará el Día Mundial del Turismo con un completo programa de actividades

Una imagen del Museo de Cargadores a Indias, que se podrá visitar durante estos días.

El Ayuntamiento de El Puerto, a través de la Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha diseñado un completo programa de actividades para celebrar el Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre. La programación se desarrollará durante los días 26, 27 y 28 del presente mes, con el objetivo de acercar la riqueza patrimonial, histórica y cultural de la ciudad tanto a visitantes como a residentes.

Durante tres jornadas, El Puerto ofrecerá visitas guiadas gratuitas, experiencias teatralizadas, actividades familiares y promociones especiales, con propuestas dirigidas a todos los públicos.

La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, Olga de Navas, ha subrayado la importancia de esta iniciativa señalando que “El Puerto se convierte durante estos días en un gran escenario abierto al visitante y al vecino, donde tradición, historia y ocio se dan la mano. Queremos que tanto quienes nos visitan como quienes viven aquí descubran la riqueza y el valor de nuestro patrimonio, disfrutando de experiencias únicas y accesibles”.

Programa de actividades destacadas

Los días 26, 27 y 28 de septiembre, el Hotel Pinomar ofrecerá un descuento especial del 27% en reservas realizadas a través de su página web, utilizando el código promocional 27S2025.

El Castillo de San Marcos también se suma a la celebración con una promoción del 50% de descuento en la entrada con audioguía, que tendrá un precio especial de 5 euros por persona. El horario de visitas será el viernes 26 de 10:00 a 16:00 horas y el sábado 27, de 10:00 a 20:00 horas.

En colaboración con la Concejalía de Patrimonio Histórico, se han programado visitas guiadas gratuitas a diversos edificios patrimoniales de la ciudad. El Monasterio de la Victoria podrá visitarse el viernes 26 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas. Ese mismo día, el Hospitalito abrirá sus puertas también de 10:00 a 13:00 horas, y repetirá el sábado 27, en horario de mañana (10:00 a 14:00 horas) y tarde (18:00 a 20:00 horas). Por su parte, la Ermita de Santa Clara ofrecerá una visita guiada el viernes 26 a las 12:30 horas.

El Centro de Interpretación 'El Puerto de los Cargadores a Indias' ofrecerá visitas guiadas gratuitas con un aforo máximo de 30 personas por turno. Estas tendrán lugar el viernes 26 a las 11:30 y a las 17:30 horas, y el sábado 27 a las 17:30 horas.

Pensando en las familias, se celebrará una gymkhana temática titulada 'La Duquesa de El Puerto y el robo del Siglo de Oro', que recorrerá el centro de la ciudad con salida desde la Plaza del Polvorista. Tendrá lugar el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, ambos días a las 12:00 horas.

Las visitas teatralizadas permitirán conocer el patrimonio portuense de una forma diferente. El Palacio de Araníbar acogerá una representación titulada 'Un viaje teatral al pasado' el sábado 27 a las 11:00 horas, con un aforo limitado a 45 personas. Por su parte, la Plaza de Toros será escenario de 'Una cita con la historia' el domingo 28 a las 11:00 horas, también con un máximo de 45 asistentes.

Algunas actividades requieren inscripción previa, que podrá realizarse a través de los correos y teléfonos indicados en el programa oficial disponible en la web municipal www.turismoelpuerto.com y en las redes sociales de Turismo El Puerto.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar activamente en estas jornadas, pensadas para redescubrir la ciudad desde una mirada cultural, lúdica y turística.