La plantilla de la empresa H&M se manifiesta en El Puerto en defensa de sus empleos

La plantilla de la tienda que tenía esta multinacional en el centro comercial El Paseo , en El Puerto , que ya ha cerrado sus puertas , se ha concentrado con pancartas frente al Ayuntamiento para pedir el apoyo del Consistorio portuense en sus reivindicaciones, ya que las trabajadoras se encuentra en negociaciones con la empresa y consideran además que el Ayuntamiento no presta suficiente atención a la promoción de este centro comercial. En El Puerto se ven afectadas por el ERE un total de 26 personas, algunas de ellas trabajadoras con más de 15 años de antigüedad en la multinacional y en muchas ocasiones, además, con edades que superan los 40 años, lo que hace más difícil su reincorporación al mercado laboral en caso de despidos.

La UGT critica a la empresa y muestra su solidaridad con las trabajadoras

La UGT ha expresado su opinión sobre el despido colectivo de la empresa H&M, que afecta a 1100 trabajadores en España. En el caso de la provincia de Cádiz, afecta a la tienda de El Puerto y a la de Sanlúcar de Barrameda, donde la tienda no cierra, pero se ven afectados por despidos los vendedores de 30 horas contractuales y más. Entre los dos centros, un total de 32 trabajadores.

Desde UGT entienden que los despidos que ha anunciado la empresa son "totalmente brutales e injustificados, tras beneficiarse de los Ertes ofrecidos por el gobierno español para facilitar a las empresas la continuidad de los negocios".

A juicio de UGT, lo que H&M pretende es utilizar el Covid "para realizar un cambio de estrategia brutal y redirigir su negocio hacia el comercio online de golpe". Desde UGT, entendemos la apuesta de los consumidores hacia el comercio online, "pero no entendemos cómo no se ha hecho ningún intento de integrar las tiendas físicas en este cambio, no usando, por ejemplo, estas tiendas para realizar envíos online durante los confinamientos del 2020, como sí han hecho otras empresas del sector".

Por otro lado, "la empresa no ha hecho ningún intento de salvar la rentabilidad de las tiendas. En el ERE presentado en el 2018, que se saldó con el cierre de 6 tiendas en España, desde UGT se propuso el inicio de diálogos con los representantes de los trabajadores para evitar más cierres en el futuro, cosa que la empresa no ha tenido ningún interés en llevar a cabo".

Desde UGT consideran que ese cambio de estrategia hacia el comercio online "debería haber sido más gradual y no dejar ahora un reguero de desempleados por una parte y por otros trabajadores en sus tiendas con contratos precarios de 12 y 24 horas, incidiendo tan negativamente en las economías locales tras, beneficiarse de las ayudas por los Ertes".

Además, recuerdan que las medidas "afectan en su mayoría a mujeres, más de un 90%, lo que agrava aún más la problemática del desempleo femenino".

La UGT subraya que "actualmente estamos en proceso de negociación y pedimos que H&M cambie su actitud en la mesa, dando garantía de mecanismos de empleabilidad que reduzcan de manera importante el número de personas afectadas, ofreciendo unas condiciones indemnizatorias que permitan adhesiones voluntarias y garantizando un seguimiento del proceso de transformación hacia el comercio online con participación de la plantilla".