El Paseo convierte la cuesta de enero en una oportunidad para sus clientes con la campaña ‘La cuesta no cuesta’

El centro comercial El Paseo arranca el año con una nueva acción promocional destinada a hacer más llevadero el inicio de 2025 para sus visitantes. Bajo el lema ‘La cuesta no cuesta’, el centro pone en marcha una campaña que permitirá ganar un carro de la compra valorado en 300 euros entre todos aquellos clientes que participen hasta el 21 de enero.

Para optar al premio, los usuarios deberán realizar una compra igual o superior a 20 euros en cualquiera de los establecimientos del centro comercial y acercarse posteriormente a los tótems digitales habilitados para la promoción. A través de estos dispositivos, podrán introducir los datos de su ticket de compra y comprobar su participación, siendo notificados al finalizar la promoción en caso de resultar ganadores.

Cada persona podrá participar una vez al día, aunque serán válidos todos los tickets correspondientes al periodo promocional. Desde la organización se recuerda la importancia de conservar el ticket de compra hasta el cierre de la campaña, por si fuera necesario presentarlo como acreditación.

La promoción permanecerá activa hasta el próximo 21 de enero, ofreciendo a los clientes de El Paseo una razón más para realizar sus compras habituales y disfrutar de una experiencia dinámica y atractiva dentro del centro comercial.

Por si fuera poco, para hacer aún más especial el primer mes del año, El Paseo ha activado hasta el 25 de enero un juego digital -junto a diversos centros comerciales- en el que todos aquellos que lo deseen podrán participar a través de su web.

En esta ocasión, los participantes deberán rellenar un sencillo formulario y elegir entre los dos regalos que aparecen en la pantalla, hasta llegar al que más les guste.

Así, habrá un total de cuatro ganadores que se escogerán al azar y que ganarán el regalo seleccionado previamente, siendo un total de 2.000 euros repartidos entre los cuatro disponibles.

La gerente del centro comercial, Sandra Fernández Garrido, ha destacado que “en El Paseo queremos que nuestros clientes sientan que venir a comprar también puede ser una experiencia positiva y motivadora, incluso en un mes tan complicado como enero”. Asimismo, ha subrayado que “este tipo de campañas refuerzan nuestro compromiso con el comercio local y con la creación de iniciativas que aporten valor añadido a quienes nos eligen cada día”.