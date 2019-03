“Tengo orgullo, honradez y familia”

El primer acto preelectoral del alcalde de El Puerto y candidato a revalidar la Alcaldía por el PSOE, David de la Encina, fue una muestra de apoyo sin fisuras a su figura y a su trabajo, después de una dura semana marcada por la filtración de un correo electrónico de 2014 dirigido a su superior en la Fundación Andalucía Emprende, en el que supuestamente pedía ventajas laborales para poder dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2015.

Frente a la petición de su actual socio de gobierno, IU, exigiendo su dimisión por esta crisis política, el acto celebrado este viernes reflejó lo contrario: el cierre de filas de toda la militancia socialista, concejalas y concejales, ejecutiva, históricos del partido, entidades vecinales y ciudadanos, dando su apoyo al candidato, que fue arropado de igual forma por el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y alto cargo socialista Manuel Jiménez Barrios.

Jiménez Barrios asegura que quienes filtraron el correo electrónico lo tienen desde hace un año

El gran salón de Bodegas El Cortijo, se quedó pequeño ante la masiva asistencia al acto de presentación de las mujeres de la candidatura socialista, en el que David de la Encina recibió el calor del público, con aplausos y el salón abarrotado puesto en pie, repartiendo abrazos entre militantes, simpatizantes y amigos, que acudieron a arroparlo en un momento difícil para el primer edil de El Puerto.

Ya sobre el estrado, micrófono en mano, explicó lo que ha vivido esta semana: “Me duele por mi partido, me duele por mi mujer (presente en el acto), me duele por mi honradez y me duele porque tengo una niña de 4 meses”. Para pasar a defenderse de las acusaciones de que ha sido objeto: “Si yo no fuera honrado no llevaría esta rosa”, manifestó, para advertir a continuación con firmeza “al canalla que haya hecho eso y a los medios que le han podido dar cobertura, no merecen nada más que la demanda que les voy a presentar”. Y defendió: “Yo lo único que he hecho desde los 24 años es trabajar, tirar para adelante de mi familia”.

Después, explicó al auditorio lo que pidió a su jefa en el e-mail filtrado: informarle, garantizar el servicio dando resultados y “pedir flexibilidad”, para reiterar que “en mi vida le he pedido a nadie que me pague sin hacer nada, que me lleve el sueldo a casa, sino trabajar, trabajar y trabajar”. Hizo alusión De la Encina a lo mal que lo ha pasado estos días, las noches sin dormir y elogió a Pepi Sánchez, candidata en 2015 ya fallecida, aludiendo a su figura y a “un Dios en el que yo creo”. El alcalde cargó con dureza contra “los que llaman los rastreadores, los chivatos y las ratas de alcantarilla. No saben que yo guardo mis documentos también y se van a encontrar en un juzgado, teniendo que explicar con qué intencionalidad a 59 días de las elecciones pretenden contaminar esta ciudad y mi nombre”. Y recalcó, “yo tengo orgullo y dignidad, tengo honradez y tengo familia”, para preguntarse “por qué no hablan de la gestión y los cambios positivos que ha realizado el gobierno del PSOE, del orgullo de recuperar El Puerto”.

Por su parte, Manuel Jiménez Barrios, que se sentó junto a la mujer del alcalde, Miriam Palmero, tomó la palabra y atribuyó la filtración a las encuestas que reflejan que el regidor socialista está a punto de revalidar la confianza de los electores. “Por eso le han sacado esta semana ese correo que tenían guardado desde hace un año”, acusó. “Es verdad que cometió un error, que no se le concedió lo que pedía y que trabajó durante ese tiempo”, reconoció Jiménez Barrios, que hizo una llamada a acudir a las urnas, a la vez que mostró su apoyo a un alcalde “honesto, decente y honrado como David de la Encina”.

Con posterioridad, se presentaron las candidatas que formarán parte de la lista electoral de David de la Encina, que mostraron su agradecimiento y apoyo al primer edil y su proyecto.