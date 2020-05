La operación de la Tía Pepa, todo un éxito.

María Josefa Neto Cárave, la célebre Tía Pepa, ha superado con éxito la operación de cadera a la que ha sido sometida este jueves en el hospital Santa María del Puerto, tras la fractura sufrida a consecuencia de una caída durante la noche anterior.

Su sobrino, Antonio García Neto, ha querido dar públicamente las gracias a todos los seguidores de su célebre tía por sus numerosas muestras de cariño y de interés tras el percance. También ha tenido palabras de agradecimiento para todo el personal del hospital portuense, que se ha volcado en la atención a esta vecina de El Puerto.

En su escrito Antonio García Neto señala que "la salud, lo más valioso que tenemos, la dejamos en algún momento de nuestras vidas en sus manos. Cuando he hablado con los doctores que han curado a mi tía, les he dado las gracias y ellos me han mirado y me han dicho de nada, hombre, con gran humildad. Y yo me pregunto, ¿saben realmente lo que han hecho? ¿Saben que han permitido que mi tía vuelva a caminar, saben lo indispensables que son en nuestra sociedad, saben que sin ellos estamos perdidos? Cuanta humildad al trabajo más necesario, el de velar por nuestra salud y la de nuestros seres queridos!!".

Desde que se tuvo noticia del accidente han sido numerosas las muestras de afecto que la tía Pepa y su familia han recibido a través de las redes sociales, muestra de la popularidad de esta vital mujer de 80 años de edad y del cariño que le tiene la gente.