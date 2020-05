María Josefa Neto Cárave, la célebre Tía Pepa, que se ha hecho famosa a sus 80 años durante esta cuarentena gracias a los vídeos grabados por su sobrino Antonio, sufrió a primera hora de esta mañana una caída a consecuencia de la cual se ha roto una cadera.

Como ha explicado a este periódico su sobrino, Antonio García Neto, su tía se levantó a las seis de la mañana de la cama para ir al baño con tan mala fortuna que se tropezó con una zapatilla y cayó al suelo. Cuando sus sobrinos la atendieron para ayudarla a levantarse, ella se quejaba de un fuerte dolor en la pierna. Tras tomar un calmante y una vez realizadas las gestiones telefónicas oportunas, y tras hablar la familia con su doctora de cabecera, la doctora advirtió a la familia que podría tratarse de una rotura de cadera, como finalmente ha sido, y recomendó su traslado al hospital.

La célebre portuense, que se ha caracterizado en sus vídeos por no tener pelos en la lengua, será operada este jueves en el hospital Santa María del Puerto. Es de imaginar el revuelo que se ha formado en el centro hospitalario con la llegada de esta vecina portuense, que se ha hecho mundialmente conocida en estas últimas semanas, gracias a su desparpajo. "Qué famosa me he hecho", comentaba Pepa a su familia cuando todos los profesionales del hospital la saludaban como si la conociesen de toda la vida.

"A ella no le gustan nada los hospitales" -explica su sobrino Antonio-, que recuerda que el pasado mes de octubre ya estuvo unos días ingresada en el centro sanitario portuense.

Ya durante la jornada de hoy se le han realizado las pruebas previas oportunas antes de la operación y mañana será sometida a la intervención de cadera.

La Tía Pepa y su sobrino dejaron de grabar sus populares vídeos hace poco más de una semana, al verse desbordados por las críticas y comentarios de algunas personas.

No obstante, hace unos días reaparecía públicamente bailando una canción que le ha dedicado Ricky Rivera.

A buen seguro que los 128.000 suscriptores con los que cuenta la Tía Pepa en YouTube, así como sus paisanos y aquellas personas a las que ha hecho pasar tan buenos ratos con sus vídeos tienen un recuerdo y buenos deseos para ella en estos momentos.