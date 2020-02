Comienzan las obras de restauración en la Basílica Menor de Los Milagros

Por fin ha podido ser. Parecía que nunca se vería la luz al final del túnel, que íbamos a tener que recogerla cachito a cachito del suelo; pero al final- y afortunadamente- no va a tener que ser así ya que han comenzado las obras. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Los Milagros (que por mucho que pasen los años se seguirá conociendo popularmente como la Iglesia Mayor Prioral) está siendo restaurada.

Así se ha podido observar desde hace algunos días, cuando comenzaron distintas labores de poca envergadura que -a pesar de no ser muy vistosa y escandalosas- supondrán una gran mejoría para este edificio considerado a día de hoy como un Bien de Interés Cultural (BIC) y cuyo estado suscitaba numerosos comentarios entre los portuenses. En concreto, el trabajo que se está realizando ahora mismo consiste en la restauración de la puerta del Perdón (más conocida como la puerta de Las Campanas) y del cancel interior. Según Manuel Fernández Prada, arquitecto encargado del proyecto, “la puerta no se podía abrir”. “La causa eran los elementos de giro, que ya han sido tratados. También se ha repuesto la parte inferior y se ha quitado la pintura, dejando la caoba”, ha asegurado. En cuanto al cancel es otro de los elementos claves ya que si no se abre es imposible que la mayoría de los pasos de Semana Santa -que cada vez son más grandes- quepan por ese espacio.

No obstante, estos no son los únicos trabajos que se han realizado ya que también se ha restaurado las vidrieras de las naves, se está reparando una gotera y se están limpiando las cubiertas. “La puerta queremos que esté lista antes de la Cuaresma, pero vamos poco a poco, haciéndose lo que se puede. Esto es costoso, y tampoco es fácil”.

Como el arquitecto también opina Diego Valle, párroco de La Basílica. “Esto es una trabajito de muchísimo dinero. Conlleva un perraje bueno”, ha asegurado. En concreto, el 1 de julio de 2018, Valle concedía una entrevista a este medio donde pedía “más coordinación por parte de las instituciones”. A día de hoy, casi dos años después, sigue con su misma reivindicación. “Me gustaría dejar claro que en este tema la parroquia no está teniendo ayuda de ningún tipo por parte de alguna institución ajena” asegura Valle.

En este sentido hay que destacar que, según asegura el propio párroco, “el día 30 de octubre de 2019 mantuve una reunión en La Prioral con los hermanos mayores de las Hermandades donde todos ellos se comprometieron a sufragar parte de este trabajo”. “Es lo más normal. Son ellos los que suelen utilizar esta puerta cuando hacen estación de penitencia”. No obstante a día de hoy afirma que no se ha realizado ningún tipo de aportación aunque confía en que finalmente llegue la ayuda. Igualmente anuncia que se darán otros trabajos, como la restauración de la puerta del Sol.