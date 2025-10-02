La jornada ‘Cádiz de Cine’ será el 23 de octubre en El Puerto

El Palacio de Araníbar, uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico portuense, será el escenario el próximo jueves 23 de octubre de la jornada ‘Cádiz de Cine’, una cita dirigida a profesionales, instituciones y agentes vinculados al sector audiovisual y turístico.

El encuentro, que se desarrollará de 09:00 a 12:30 horas, tiene como objetivos poner en valor el potencial de la provincia como plató natural y generar sinergias entre los ámbitos citados.

De esta forma, durante la mañana se abordarán las oportunidades que ofrecen los rodajes en la provincia, tanto a nivel de promoción como de desarrollo económico, con ejemplos de buenas prácticas y experiencias de éxito.

La jornada contará con la participación de representantes de instituciones y entidades especializadas en la promoción del cine y la televisión, así como de la industria turística, reforzando la posición de Cádiz como un referente para producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

El evento está organizado por la Asociación de Empresas de Turismo de Cádiz (AETC) y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de su Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad, que dirige Olga de Navas, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y Andalucía Film Commission.

Con este encuentro, El Puerto se consolida como un espacio idóneo para impulsar proyectos que conectan cultura, turismo y audiovisual, reafirmando su papel protagonista en la estrategia de promoción de la provincia de Cádiz.