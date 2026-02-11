Izquierda Unida El Puerto pide una reforma integral del Monasterio de la Victoria

Izquierda Unida El Puerto ha presentado una moción de cara al pleno de febrero -que aún no se ha celebrado ya que se pospuso por la alerta meteorológica de la semana pasada- para instar al equipo de gobierno a la elaboración de un proyecto de reforma integral del Monasterio de la Victoria, antiguo Penal de El Puerto, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de la ciudad.

El portavoz municipal de la formación, José Luis Bueno, ha recordado que el Monasterio de La Victoria "no es sólo un edificio de enorme valor arquitectónico, sino un espacio cargado de significado histórico y social, reconocido además por la Junta de Andalucía como Espacio de Memoria”. También ha subrayado la responsabilidad institucional de conservarlo y ponerlo en valor para el conjunto de la ciudadanía.

Desde Izquierda Unida señalan que, aunque actualmente el edificio acoge actividades culturales, educativas y sociales, la falta de una intervención integral limita gravemente su aprovechamiento. “Estamos hablando de un espacio vivo, con un potencial enorme, pero que no puede desarrollarse plenamente por el estado del inmueble”, ha explicado el portavoz municipal.

La moción plantea la necesidad de abordar el futuro del Monasterio de la Victoria desde una perspectiva global, mediante la elaboración de un proyecto técnico que permita mejorar su conservación, garantizar la accesibilidad y la seguridad, y ampliar y consolidar sus usos como espacio público, cultural y de memoria democrática. “Una reforma integral permitiría no solo proteger el edificio, sino multiplicar las actividades y abrirlo de verdad a colectivos, asociaciones y vecinos”, ha añadido Bueno.

Asimismo, Izquierda Unida propone que el Ayuntamiento incluya una partida específica en el presupuesto municipal de 2026 para hacer viable esta actuación. “No basta con buenas palabras o declaraciones de intenciones; hace falta compromiso político y presupuestario para que este proyecto salga adelante”, ha afirmado José Luis Bueno.

Desde la formación de izquierdas insisten en la importancia de coordinar esta intervención con otras administraciones, especialmente con la Junta de Andalucía, para garantizar una actuación ordenada y a la altura del valor patrimonial y simbólico del Monasterio de la Victoria.