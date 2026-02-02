IU organiza una charla informativa sobre la nueva tasa de basuras obligatoria que Beardo aún no ha aplicado en El Puerto

Izquierda Unida El Puerto organiza una charla informativa abierta a la ciudadanía para hablar de la nueva tasa de basuras que entró en vigor en 2025, una medida obligatoria que afectará a todos los municipios de más de 5.000 habitantes y que, sin embargo, el gobierno municipal del Partido Popular se está negando a desarrollar.

La charla se celebrará este miércoles 4 de febrero, a las 18:30 horas, en la sede de Izquierda Unida El Puerto, situada en calle Larga, 100, y contará con la participación de Roberto Palmero, delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, y David Cifredo, presidente de FACUA Cádiz. La entrada será libre hasta completar aforo.

La llamada tasa de basuras 2025 es un impuesto municipal obligatorio recogido en la Ley 7/2022, que entró en vigor el pasado abril. Su objetivo es que los ayuntamientos cubran de forma real el coste de la gestión de los residuos —recogida, transporte y tratamiento de la basura— y cumplir con las directivas europeas que apuestan por un modelo más sostenible.

Desde la formación lamentan que, "pese a tratarse de una tasa obligatoria y con un impacto directo en el bolsillo de las familias, ni el equipo de gobierno ni el alcalde, Germán Beardo, hayan hecho nada hasta ahora para planificar su aplicación y elegir la fórmula más justa para la ciudadanía". IU advierte de que esta inacción del PP acabará provocando que vecinos y vecinas tengan que pagar más. Por este motivo, la formación presentó una moción en el pleno del pasado mes de diciembre para exigir planificación, transparencia y un debate público antes de su puesta en marcha.

Con esta charla, Izquierda Unida pretende cubrir ese vacío de información, explicando de manera sencilla en qué consiste la nueva tasa, cómo puede aplicarse y qué margen existe para que sea lo más justa posible. Además, se analizará la medida desde el punto de vista de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Desde IU consideran fundamental que la ciudadanía esté informada y pueda participar en un debate que afecta directamente al día a día de los hogares, evitando improvisaciones y decisiones de última hora.