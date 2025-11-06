Cádiz aprueba la nueva tasa de la basura, que viene con un ligero incremento

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado esta tarde la nueva tasa de basura con los votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, el voto en contra de Adelante Izquierda Gaditana y la abstención del grupo socialista.

La portavoz del grupo popular, Maite González inició el turno de intervenciones para defender la propuesta de su bancada y explicar que la nueva ordenanza fiscal que regula esta tasa es una imposición por del Gobierno central con base en la Ley 7/2022 de 8 de abril, por la que se obliga a los ayuntamientos a que el cobro de la tasa venga a cubrir todo el coste del servicio, y que su incumplimiento podría acarrear sanciones europeas, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

González destacó que después de analizar distintos escenarios, los técnicos municipales han elegido la solución que menos incidencia tiene en los bolsillos de los gaditanos, desglosando los diferentes importes de esta nueva tasa según e valor catastral de las viviendas y en función del número de empadronados en cada una.

José Ramón Ortega, por parte del PSOE, afeó a la portavoz popular haber usado la palabra "imposición" para la implantación de la tasa de residuos, "cuando todo deriva de una normativa europea", recordando que "los partidos de derechas tienen la mayoría en el Parlamento europeo" y que esta petición del Gobierno se basa "en criterios razonables, para avanzar en cuestiones medioambientales y de reciclaje".

Defendió Maite González informaciones que desmienten que Europa obligue al Gobierno central a exigir la implantación de esta tasa, apuntando a Ortega que "nuestro Ayuntamiento ha conseguido aplicar la tasa por debajo de la que su socia Patricia Cavada va a aplicar en San Fernando".

En esta medida de "pagar según se contamina", entiende el PSOE que la propuesta "se ha realizado al mínimo", puesto que no aparecen criterios de bonificación según renta per cápita "o para pensionistas con determinadas rentas". "No sabemos con esos criterios si se piensa en quien recicla bien", apuntó.

Por parte de AIG, Demetrio Quirós recordó que "la tasa no es solo una cuestión económica, ya que también debe ser relativa a la recogida de residuos". En relación a la propuesta popular el edil de la formación de izquierdas precisó que "esto es solo una parte de lo que la Ley obliga, la económica, y no se habla de la separación de residuos, de reciclaje o del tratamiento en los vertederos. Eso no se incentiva en vuestra propuesta".

Quirós dijo no entender "que pague lo mismo una persona consecuente con el reciclaje que otro que no lo haga" y afirmó que las cuotas variables para financiar esta tasa "se han hecho con la cuenta de la vieja". Concluyó señalando que "falta equidad" con las tasas que se aplicarán a la actividad comercial, "pues no genera la misma basura un gimnasio que un restaurante con 50 mesas y no pueden pagar lo mismo".

Las cifras de la nueva tasa

Maite González explicó que en Cádiz hay que llegar a más de 11 millones de euros, mientras que lo que se viene recaudando en la actualidad con la tasa es algo más de 7,5 millones de euros.

La edil del PP relató que el 97,07% de las viviendas tiene un valor catastral máximo de 150.000 euros. En el caso del tramo de hasta 50.000 euros, que representa el 36,08% del global residencial de la ciudad, y en viviendas con 3 o 4 miembros, se va a subir un 20,12%, lo que representa 1,73 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 3,46 euros en el recibo bimensual.

"Si vamos al tramo de un valor catastral entre los 50.001 euros y los 150.000, que es el 60,99% del parque residencial, y también con tres o cuatro miembros, se produce un incremento mensual de 2,04 euros y 4,08 en el recibo bimensual, lo que representa un 20,51%", dijo.

En el caso de las viviendas de más de 150.000 euros, que solo supone un 1,65% del parque residencial, la subida es de un 45,62%, lo que supone 9,08 euros en el recibo bimensual.

Usos comerciales e industriales

En lo que se refiere a otros usos, como los comerciales e industriales, la subida porcentual va desde un incremento en el recibo bimensual de 9,95 euros en el caso de inmuebles con valor catastral menor de 50.000 euros y con actividad que generan menos residuos, hasta los 28,91 euros para inmuebles de 150.000 a 200.000 euros y que generen más residuos.

Una de las obligaciones de la norma es que la tasa se tenga que cobrar de manera independiente, por lo que ésta va a salir de la factura del agua tal y como se venía produciendo hasta ahora.

Dentro de la ordenanza fiscal que se llevará a Pleno, se establecen reducciones para perceptores de Ingreso Mínimo Vital y de la renta mínima con bonificaciones de hasta el 90%.

También se verán beneficiadas por estas reducciones las familias numerosas con un porcentaje en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría de familia numerosa.