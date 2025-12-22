El Innova Flow Race se posiciona como "todo un éxito"

Este pasado fin de semana El Puerto se ha convertido en la sede del Innova Flow Race, una competición deportiva de ciclismo de montañana por parejas que por primera vez se ha disputado en la provincia de Cádiz.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Innova Bike, ha reunido a cerca de 100 corredores que se han dado cita en la sierra de San Cristóbal para afrontar "un exigente recorrido técnico con el objetivo de completar en el menor tiempo posible dos vueltas a un circuito cerrado de 17 kilómetros, con un desnivel aproximado de 350 metros por vuelta, debiendo permanecer ambos integrantes juntos durante todo el trazado, lo que ha requerido coordinación y estrategia". Las pruebas, que comenzaron a las 09:00 horas, se han celebrado en las categorías Cadete, Junior, Sub-23, Élite y Máster.

En la clasificación general masculina, la victoria fue para Nicolás Morales y Pablo García, del equipo Rulecycling Mcviman Evaria. La segunda posición fue para Jorge López y Raúl Mena, representantes del equipo Symisur Centauro Bikes, mientras que el tercer puesto fue compartido por Juan José Conejo, del Culmar Pro Team, e Ismael Sánchez, del Conil Racing Team. Por su parte, en la clasificación general de parejas mixtas, el triunfo correspondió a Ana Belén Báñez y José Antonio González, del Expobikes Team. La segunda plaza fue para Cristina Delgado y Carlos Delgado, del equipo Ampiferco Bike, y completaron el podio Cristina Barberán y Fernando Caro, del Symisur Centauro Bikes.