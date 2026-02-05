Así está el Guadalete a su paso por El Puerto

Así baja el río Guadalete a su paso por El Puerto en la mañana de este jueves.

En estos momentos la principal preocupación en El Puerto es la posible crecida del río Guadalete, que a las ocho de esta mañana alcanzaba una altura de 6,37 metros, lo que lo sitúa en el nivel 3 de alerta, aunque la situación permanece estable. Es una cota algo menos que en la tarde de ayer, cuando la altura del agua llegaba a los 6,41 metros alrededor de las siete de la tarde.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía la elevación a Nivel 2 de alerta por el riesgo real ante un posible desbordamiento del río, ante el incremento del caudal y para garantizar la seguridad de la población.

Los mandos municipales se han desplazado hasta el Poblado de Doña Blanca, una zona inundable que podría tener que ser evacuada en caso de una crecida mayor del río. Todo está preparado para el momento en que fuese necesario evacuar a los vecinos, aunque de momento la situación está tranquila.

El colegio Espíritu Santo, uno de los que no ha tenido clase este jueves. / D.C.

Ante la posibilidad de la crecida del Guadalete, a causa del agua de lluvia que baja de la Sierra y la gran cantidad de agua acumulada, en la ribera más céntrica del río se están instalando diques de contención, y se han suspendido las clases en los colegios más cercanos al cauce del río, como el Espíritu Santo, el Sagrado Corazón y el José Luis Poullet.

Las calles de El Puerto han amanecido este jueves a medio gas, a pesar de que se ha retomado la mayor parte de la actividad cotidiana, pero las calles están más vacías de lo habitual y muchas familias han preferido no enviar a sus hijos al colegio, por precaución.

También son muchas las cornisas y fragmentos de fachadas desprendidos en multitud de edificios a causa del fuerte viento, que no ha cesado en los últimos días.