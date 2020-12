Entregados los artículos subastados en la campaña 'El Puerto solidario de Primera'

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado por el vicepresidente de la empresa tecnológica El Puerto Global, David Calleja, ha presidido el acto de entrega a los ganadores de los artículos subastados en la campaña 'El Puerto solidario de Primera. Operación 300 kilos', organizada por la emisora municipal Radio Puerto, iniciativa que ha recaudado más de cuatro toneladas de alimentos, que han sido entregados a Cáritas para ayudar a los más desfavorecidos a superar este tiempo tan complicado.

El edil agradeció a Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana de Jerez, y a Alejandro Güelfo, responsable de Cáritas Interparroquial de El Puerto, la labor que están desarrollando, con una dedicación sin límites.

La entrega ha tenido lugar en las Bodegas de Mora de Osborne en un acto sencillo en la sala de catas, cumpliendo estrictamente con el aforo permitido y con todas las medidas de seguridad dictadas por las Autoridades Sanitarias.

Germán Beardo ha destacado la gran solidaridad de El Puerto cada vez que se impulsa una iniciativa con fines benéficos, “valor portuense que se ha hecho todavía más evidente en estos tiempos de pandemia”. “Los portuenses son un ejemplo de compromiso a la hora de arrimar el hombro para ayudar a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que más lo necesitan”, indicó el primer edil, quien ha hecho hincapié en que esta campaña ha sido un éxito rotundo gracias a la aportación de muchos granos de arena que sumados han conseguido un objetivo enorme: los jugadores de Primera División de El Puerto en activo y retirados, empresarios de la ciudad y, por supuesto, todos los ciudadanos que han pujado en las distintas subastas.

Germán Beardo ha felicitado a Radio Puerto Emisora Municipal por esta iniciativa y por el nuevo rumbo de la emisora, así como al presidente de El Puerto Global, Javier Bello, por su implicación en este proyecto, junto a Mercedes Sánchez y Manolo Borne.

El primer edil de la ciudad agradeció a todos los futbolistas y ex futbolistas de Primera División su "compromiso férreo con El Puerto" y su "predisposición a colaborar desde el primer instante", con la donación de artículos personales cargados de recuerdos de su trayectoria deportiva. Carlos Neva, del Granada, el exjugador del Sevilla Montero, el exjugador del Cádiz, Carmelo, Javier Otero, que fuera portero del Sevilla, Cecilio Zunzunegui, que fuera jugador del Hércules, Manolo Ojeda, ex del Murcia y Juan José Cordero, árbitro internacional de fútbol sala, han sido los grandes protagonistas de esta acción solidaria.

El alcalde no se ha olvidado de agradecer también la ayuda de varias empresas de El Puerto, como supermercados Carrefour El Paseo, Makro, Covirán y GM Cash, "referentes en la ciudad por su compromiso social".

El primer edil quiso, ante la cercanía de las fiestas navideñas, lanzar un mensaje “de optimismo y de esperanza, pero también de responsabilidad, pues, aunque seguramente dispongamos pronto de la vacuna, hay mucho trabajo social y médico por delante”.

El acto contó con la presencia de numerosos donantes de los artículos, así como de representantes de Cáritas y de los supermercados donde se han adquirido los productos.