Sin fecha para abrir al público la nueva biblioteca de la Casa de la Cultura

Las obras para rehabilitar la Casa de la Cultura como biblioteca llevan ya bastantes años, sin que hasta la fecha se haya conseguido fijar una fecha para su reapertura. Las obras comenzaron con cargo al Plan Proteja de 2009 y desde entonces han sido muchas las vicisitudes que se han registrado y han ido retrasando su apertura. Ya son muchas las obras que se han realizado en esta antigua Casa de la Cultura, que tuvo una gran actividad pero permanece cerrada desde que se procedió a su cierre para realizar los trabajos de rehabilitación. El proyecto consistía en modificar el edificio en su interior para volver a abrirlo al público. Lo primero que se hizo, hace ya casi diez años, fue proceder a la reforma de la antigua biblioteca que hubo en la planta baja para dar a dicho espacio mayor luminosidad y amplitud. Una vez concluidas estas obras, se intervino en las dos plantas superiores del edificio, que se encuentran actualmente en bruto, y se determinó la demolición del antiguo salón de actos que existía en la finca, que tenía problemas en su estructura.

Tras el derribo del antiguo salón de actos surgió un solar en la zona Sur del inmueble, procediéndose posteriormente a la reforma de la medianera que había surgido tras la demolición del salón, para transformarla en la fachada de entrada al inmueble, lo que se hizo con cargo a los fondos del Plan Profea, con un presupuesto de 201.909 euros. Mediante este proyecto se procedió a ajardinar la parte delantera del edificio, ampliando de esta forma la zona verde que rodea casi todo el inmueble.

Posteriormente hubo que habilitar un ascensor para dar acceso a los servicios, que están en la segunda planta del edificio. En febrero de 2018, con la práctica totalidad de las obras finalizadas, todavía no había fecha para la puesta en marcha de este nueva biblioteca. Pasado casi un año, su apertura tampoco termina de llegar.

En la actualidad, según la concejala de Cultura, María Eugenia Lara, falta por terminar instalaciones eléctricas, en especial la electrificación en las mesas de la nueva sala de estudio habilitada en la planta baja, que cuenta con un total de 40 plazas. Además, se está instalando la señalética de la sala y del edificio y se está realizando la limpieza del edificio y el adecentamiento de los jardines.

La nueva biblioteca de la Casa de la Cultura incluye un concepto nuevo, de manera que su sala de préstamos no tendrá una sala de lectura propiamente dicha, sino una serie de asientos dispersos por la propia sala de lectura. Sin embargo, sí tendrá un peso importante en la nueva biblioteca la zona infantil, amplia y luminosa como toda la planta baja del edificio, que no está separada del resto de la sala, y que según la concejala “va a estar muy bien”. En la zona infantil se podrá hablar a un nivel de voz normal, es decir no habrá que mantener el silencio, pudiendo haber un ambiente más didáctico y familiar. La parte infantil está anexa a la zona ajardinada, que es amplia y ofrece unas excelentes posibilidades, con zonas para el descanso, la lectura, el coloquio y la puesta en común de conocimientos. En cuanto a la dotación de bibliografía, ya se han trasladado libros, y se ha procedido incluso a una modificación de la RPT para dotar de una persona a la plantilla de la biblioteca, procedente de otra área municipal.

Tanto la biblioteca de la calle Larga, Rafael Esteban Poullet, como la de la Casa de la Cultura, se mantendrán de forma rotaria con el mismo personal que trabaja actualmente para este servicio. Uno de los mayores atractivos de la nueva biblioteca cuando termine de llegar su deseada apertura será sin duda el jardín, que le dará un ambiente especial, más aristotélico. Sin embargo, la concejala de Cultura no se aventura a ofrecer una fecha para la apertura, ya que por el momento todas las que se dieron no se han podido cumplir por uno u otro motivo.