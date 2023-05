La estructura para cubrir las pistas de pádel en el Club Náutico de El Puerto se levantó sin licencia municipal

Ecologistas en Acción de El Puerto ha tenido acceso al informe técnico y al decreto del Ayuntamiento que declara la ineficacia de la Declaración Responsable presentada por sus promotores de las cubiertas de las pistas de padel en el Club Náutico, y por lo tanto las obras se han realizado sin autorización "ante la pasividad municipal", señalan los ecologistas. La concejala de Ordenación y Planificación Urbana debió de haberlas paralizado, a pesar de la existencia del informe técnico desfavorable a la Declaración Responsable, a los cinco días de su presentación.



Ecologistas en Acción de El Puerto ante las quejas manifestadas por vecinos de los bloques cercanos al Real Club Náutico, denuncias de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico, Betilo, y artículos de prensa, de haberse levantado unas estructuras para cubrir pistas de pádel con un importante impacto visual sobre el río Guadalete, presuntamente sin licencia, nos dirigimos al ayuntamiento solicitando información y la personación en el expediente.



La documentación aportada por el Ayuntamiento, añaden los ecologistas, confirmó nuestras sospechas: nos remiten dos Decretos firmados por la concejala de Ordenación y Planificación Urbana en los que se acuerda que, en base a informes técnicos, la Declaración Responsable presentada por el Club Náutico para conseguir la autorización de las obras pretendidas "no es válida, y por lo tanto ineficaz, y se da cuenta a Disciplina Urbanística para que inicie las actuaciones correspondientes".



El informe de la arquitecta-técnico del ayuntamiento es concluyente: "Las obras que el Club Náutico pretende realizar consistentes en la construcción de cubiertas textiles para dos pistas de pádel, rehabilitación de las propias pistas, cambio de los cerramientos y el césped artificial, rehabilitación de la superficie de una pista de tenis así como la apertura de una puerta de acceso a las tres pistas, no pueden realizarse mediante el procedimiento de Declaración Responsable, por lo que debe de iniciarse en todo caso el trámite de obtención de Licencia Urbanística de Obra con la presentación preceptiva de un proyecto."

La justificación dela la Declaración Responsable de obra presentada se basa en que las actuaciones que se pretenden realizar "nunca pueden llevarse a cabo por este procedimiento previsto para obras menores, al suponer un incremento de la superficie edificada de los edificios del Club, además de poseer una complicación técnica, necesitando de un proyecto de obra. Además, según el informe, el Club Náutico presenta como anexo a la Declaración Responsable un proyecto técnico para la realización de las obras que incluye autorización de Autoridad Portuaria, pero es que además se ha podido comprobar que los trabajos propuestos en la solicitud y en el proyecto técnico no se corresponden con los incluidos en la autorización de Autoridad Portuaria, y en la misma se indica que existe autorización municipal cuando es incierto". Igualmente, el expediente cuenta con informes desfavorables. "Todo indica que los promotores de este despropósito han pretendido eludir la Licencia de Obra", señalan los ecologistas, que por otra parte "previsiblemente no se podría otorgar dado que las obras suponen la ampliación de la superficie edificada", y en la actualidad la parcela está totalmente ocupada por la edificación, siendo únicamente admisibles obras de conservación y rehabilitación sin incremento de la superficie edificable. Ecologistas en Acción ha cursado escrito al Ayuntamiento (Urbanismo/Disciplina urbanística) para que inicie expediente sancionador, ordenando la paralización de las obras, así como la reposición de la legalidad urbanística por la comisión de infracción urbanística según se establece en los artículo 157 y 161.3b de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Ecologistas en Acción destaca igualmente que el Ayuntamiento "no ha actuado con la debida diligencia, dado que el primer informe técnico desfavorable a la Declaración Responsable es de fecha anterior, y a tenor de lo indicado en el artículo 157, favoreciendo una vez más a los infractores que van a demorar en lo posible la restauración de la legalidad, perjudicando al resto de ciudadanos que tienen que soportar este mamotreto en la margen del río".