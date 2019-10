Los sueños están para ayudarnos a vivir; para echarnos una mano cuando la vida se hace muy cuesta arriba o para pegarnos un empujón que nos saca de la cama cada mañana cuando suena el despertador. Los sueños nos sólo nos marcan el puerto o meta a la que hay que llegar; también nos enseña cuál es el camino. Los sueños están para conseguir superarnos, día a día, llegando al siguiente nivel. ¿Y por qué no? Lo más importante de todo: los sueños están para cumplirse. Al fin y al cabo... ¿Qué sería de la vida si no se pudiera soñar?

En ello están trabajando desde hace muy poco tiempo Pedro Payares, Jose Ascanio, Carlos Verano y Mario Ortega. Ellos cuatro son una representación de Escuela de Porteros Números 1 #SonrisasDiferentes, la primera escuela específica de la provincia que tiene como objetivo reforzar el entrenamiento de jóvenes con discapacidad que juegan en distintos equipos . En el caso de Pedro -que no descarta la idea de reunirse algún día con Florentino Pérez- su referente a seguir es Keylor Navas, mientras que Carlos o Mario ya se están empezando a cuidar para llegar a conseguir el mismo rendimiento que José Manuel Pinto.

De primeras, aún queda bastante trabajo por hacer (tan sólo llevan dos entrenamientos) , pero por el momento tanto Pedro como Mario ya han conseguido que el Cádiz C.F los seleccione para participar en LaLiga Genuine (la liga de fútbol integrada por equipos formados por personas con discapacidad intelectual). Ya queda menos para que Florentino lo reciba.Y seguro que lo consigue. De eso, que no quepa duda.

“Cuando yo era portero tenía un entrenador sólo para mí. Un día pensé ¿por qué no hacemos lo mismo con ellos?”, explica el portero profesional José Manuel Buyo Pecho. Él, que ha tenido -y sigue manteniendo- una gran vinculación con los equipos de fútbol locales ha sido el creador de esta idea a la que también se ha sumado un equipo técnico que desde el principio se volcó en el proyecto. “En cuanto me lo contó, ni me lo pensé. Pa’ lante”, asegura Jorge Martín, expreparador físico del Cádiz y de la cantera del Betis. Junto a ellos también estarán dirigiendo este proyecto su hermano, Aurelio Martín, Miguel Mangano y Alejandro Vargas.

Por el momento ya son 16 chavales se han unido a este equipo que es único en la provincia. “Los entrenamientos son un par de horas a la semana. Para ese ratito vienen chicos desde San Fernando, Cádiz, Puerto Real y hasta de Ubrique”, asegura Buyo. “Nosotros, principalmente, queremos entrenar -obviamente- pero eso conlleva también inculcarles una serie de valores y hábitos, como mejoras en la nutrición y la educación en hábitos de vida saludables”. Mientras cuenta esto, la madre de Jose está de pie a su lado, asintiendo con la cabeza. “En mi caso Jose no viene de ningún equipo de fútbol. Desde hace un tiempo, no me gustaban las compañía con las que se juntaba y claro, cada vez es más difícil, porque ya es mayor y lo controlas menos. En cuanto me enteré del proyecto, hablé con Buyo y tanto Jose como yo estamos encantados”.

En muy poco tiempo, este proyecto ha conseguido arrasar allí por donde se ha presentado. Quizás el logro más llamativo sea el convenio que el equipo ha firmado con la Fundación del Cádiz C.F para organizar distintas actividades. “Nuestra idea, poco a poco, es que cada uno de los chicos pase a estar apadrinado por un portero profesional”, explica Buyo. “Además estamos haciendo las cosas en condiciones. Vamos a elegir una equipación y a cada uno se les va a dar sus guantes. Todo reglamentado y con seriedad”. A medida que Buyo se va explicando y desglosa los proyectos, la idea se vuelve imparable. Más de una decena de patrocinadores ya han puesto su granito de arena para formar parte del sueño de Buyo y de estos 16 porteros.

Walt Disney aseguró que “todos nuestros sueños se pueden hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos”. Ellos, seguro que lo consiguen. A determinación, ganas e ilusión, no les gana nadie.