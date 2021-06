Al equipo EBA de la Gymnástica le quedan dos días de vida

El director deportivo de la Gimnástica Portuense, Eladio Vázquez, ha lanzado el siguiente comunicado: "Si alguien no lo remedia, y es poco el tiempo que queda, la categoría a la que deportivamente se consiguió ascender en la temporada 19-20, y en la que deportivamente se ha mantenido en la temporada 20-21, va a quedar como un efímero paso del baloncesto portuense en categorías de Federación Española de Baloncesto. Desde el club se ha venido trabajando nada más finalizar la temporada. Los teléfonos echan humo".

El comunicado añade que "el equipo ha hecho su trabajo, en la dificilísima temporada que ha pasado. Pandemia, gastos derivados del COVID (test de antígenos semanales) y nueva categoría, pero las ayudas no acaban de llegar y ante esta tesitura, nunca se va a poner en riesgo la prolífica cantera del club después de más de 20 años de trabajo continuado. Vamos a seguir luchando hasta el pitido final para ganar este partido. Todavía no nos damos por vencidos, aunque no pinten bien las cosas. Esta es la cruda realidad. Ya puedes trabajar duro y conseguir tus objetivos deportivos a base de esfuerzo y tesón, que sin apoyo económico no valen de nada. Queda tiempo. Pero muy poco".