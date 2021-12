Los empresarios portuenses dicen que la ciudad está parada y acusan al gobierno municipal de falta de gestión

La Asociación de Empresarios de El Puerto de Santa María considera que la situación económica de la ciudad es "lamentable". A pesar de la difícil situación que la pandemia ha provocado los empresarios portuenses están convencidos de que "la falta de una gestión eficaz por parte del equipo de gobierno, ya perfectamente valorable tras dos años y medio desde la celebración de las elecciones, es por desgracia una realidad y causa no sólo del parón en el desarrollo económico de El Puerto sino lamentablemente augurio de un futuro poco esperanzador".

Los empresarios aprecian claramente una "falta de gestión ordinaria municipal, siendo la existente lenta e ineficaz, situación que se aprecia en un abandono de las tareas necesarias y de competencia de una administración local como son el mantenimiento público, la explotación y mantenimiento de las playas y sus servicios, la limpieza, los servicios mínimos de policía, vigilancia y seguridad, las gestiones administrativas, la ausencia de actividades de las distintas concejalías, empresas municipales inactivas e ineficaces y sobre todo en un alejamiento cada vez mayor entre la administración y el ciudadano con total ausencia de comunicación o relación entre los mismos", denuncian.

Pero si para los empresarios es causa de preocupación la escasa actividad municipal, en actuaciones ordinarias y de su competencia, aún les alarma más "la ausencia del desarrollo de proyectos y programas que son no sólo ya importantes sino imprescindibles para el desarrollo económico local y el mantenimiento del tejido productivo de las empresas. Actuaciones tan importantes como la gestión urbanística, con un Plan General de Ordenación Urbana suspendido y un Peprichye recientemente aprobado, el desarrollo y la recuperación de los márgenes del Guadalete, la construcción de la estación de autobuses, la mejora de los polígonos industriales, la conclusión del parking de Pozos Dulces, son proyectos más que conocidos por todos y fundamentales para la ciudad. Más retrasos en el inicio o desarrollo de los mismos no solo nos alejan cada vez más de nuestros competidores locales más próximos, sino lo más grave, reducen las inversiones y expectativas de negocios de empresarios locales y ahuyentan a los externos ante un mar de dudas legales, desconfianza y ausencia de iniciativas y falta de competencia de la administración local", afirman.

Desde la asociación añaden que "si bien es cierto que hemos pasado y aún estamos en un periodo complicado causado por los efectos de la pandemia, también lo es ahora más que nunca, y de eso entendemos los empresarios, que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para mantener nuestras empresas y atraer inversiones y actividad a nuestra ciudad", dicen, y añaden que "precisamente como consecuencia de la crisis del coronavirus creemos que las administraciones disponen hoy de más recursos vía subvenciones y ayudas que nunca para atender obligaciones y promover inversiones. Tenemos pues que aprovechar la ocasión, no podemos dejar que pase el tren, en esto tenemos que estar mentalizados todos, ciudadanos, empresas y administraciones. El político en su condición de gestor debe tener la habilidad y capacidad de liderar e implicar a todos los agentes para la solicitud, puesta en marcha y desarrollo de los programas, recordando que en la mayoría de los casos es más difícil que la tramitación de la solicitud y la búsqueda de recursos para la financiación de los proyectos, su puesta en marcha y desarrollo".

Los empresarios afirman que "en las numerosas reuniones y contactos mantenidos por representantes de la asociación con el alcalde, concejales y representantes políticos se ha tratado de trasladar a los empresarios confianza y paciencia, pero la realidad es que la actividad municipal está estancada por no decir que es prácticamente nula. No apreciamos ni disposición por escuchar nuestras inquietudes y problemas ni interés por conocer las propuestas y recomendaciones a los mismos. En base a esta actitud consideramos que no debemos participar más en reuniones cuya única finalidad es trasladar sin ser así a la opinión pública la apariencia de colaboración y reconocimiento a una gestión más que dudosa".

Desde el colectivo de empresarios concluyen expresando que "queremos dar a conocer nuestra preocupación y cansancio ante una situación que consideramos preocupante y lamentable, y a su vez trasladar y reclamar al Ayuntamiento y al alcalde, Germán Beardo, como máximo responsable local, un mayor esfuerzo, compresión y disposición para entre todos los ciudadanos, oposición municipal, trabajadores públicos y empresas, trabajar y colaborar en la búsqueda de soluciones para conseguir que El Puerto sea la ciudad que queremos y necesitamos sus ciudadanos para vivir y desarrollar nuestros proyectos y los de aquellas personas y empresas para los que ésta sigue siendo referente de calidad, encanto y prestigio".