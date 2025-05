Día de premios y encuentros en el viernes de la Feria de El Puerto

El Puerto/El viernes de Feria en El Puerto ha estado marcado también por las altas temperaturas que azotan estos días la provincia de Cádiz, con el termómetro por las nubes y el viento de Levante haciendo también de las suyas, lo que ha restado público en las primeras horas de la tarde en el recinto de Las Banderas, a la espera de un respiro. Ha sido un día también de entrega de premios, con la presencia de los ganadores del concurso de decoración de casetas en la Municipal. Este año ‘La Charanga’ se ha alzado con el primer puesto de interiores.

La caseta La Charanga se ha alzado con el primer premio de casetas. / Lourdes de Vicente

El segundo premio ha recaído en la caseta ‘Por estos Ratitos’ y el tercero en la caseta ‘Cúshame’, que también obtuvo accésit la pasada Feria.

Interior de la caseta 'Por estos ratitos, que ha obtenido el segundo premio.

El jurado ha concedido además tres accésits a las casetas ‘Víctor Raposo y su gente’, ‘En mi casa me quedé’ y ‘El Tirititrán’. El jurado estuvo encabezado por el presidente, José Manuel Zaragoza, las vocales Ruth Amaya y Judith Esteban -de la comitiva de Badalona- y como secretario José Luis Sara.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que preside David Calleja, ha hecho entrega este viernes de Feria, por primera vez, de diplomas de reconocimiento a las academias de baile que participan activamente en la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino.

Como novedad este año, se ha celebrado además una recepción oficial en la Caseta Municipal, donde se ha rendido homenaje a las academias de baile de Diana Andrades, Araceli Arias, Carmen Navarro y Carmen Morales. Las cuatro han contribuido con su arte y dedicación a enriquecer la programación de la Feria a través de actuaciones en las categorías infantil, juvenil y adulta.

También en la caseta del Partido Popular se entregaron los premios que cada año se otorgan en el transcurso de una convivencia con militantes y simpatizantes. Este año se ha reconocido a Juan Antonio Muñoz Hiniesta, ‘el Morta’; a Manuel Pérez Navarro, ‘el Trompeta’; a Cáritas de San Joaquín; a Manuel Artiel; y al equipo femenino senior del Club de Rugby Atlético Portuense.

Juan Antonio Muñoz Hiniesta, presidente de la Asociación de Vecinos Ronda del Tejar y figura histórica del Carnaval portuense, ha sido reconocido tanto por su labor vecinal como por su implicación en la dinamización de la fiesta.

Manuel Pérez Navarro, presidente de la Asociación La Gaviota de Personas con Diversidad Funcional, ha sido distinguido por su incansable trabajo en pro de la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad física y movilidad reducida, así como de mayores con problemas de movilidad.

Cáritas San Joaquín ha recibido el reconocimiento por su labor solidaria y su compromiso constante con los más vulnerables, siendo un ejemplo del papel de la Iglesia Católica en la atención social en los barrios. También fue homenajeado Manuel Artiel, histórico militante del Partido Popular que ha destacado siempre por su lealtad, sus sólidos valores y su firme compromiso con la formación.

Finalmente, el equipo femenino senior del Club de Rugby Atlético Portuense ha sido premiado por su brillante temporada, logrando la permanencia en la categoría de plata del rugby nacional y representando a una entidad señera como el CRAP.

Se duplica la oferta de plazas en trenes de Cercanías

Por lo que respecta a los accesos a la Feria, cabe destacar que Renfe ha puesto en servicio cerca de 88.000 plazas de Cercanías de Cádiz desde ayer viernes y hasta el domingo 1 de junio, para facilitar el desplazamiento a la Feria de El Puerto.

Durante este fin de semanacircularán un total de 130 trenes, oferta habitual en la localidad portuense, de los cuales 11 lo harán en doble composición, lo que supone el doble de las plazas habituales. Este incremento de la oferta habitual se traduce en casi 7.000 plazas adicionales para facilitar el acceso a la Feria portuense a los vecinos de otras localidades, que suelen aprovechar para ello los días del fin de semana.

Para muchos vecinos de El Puerto la manera más fácil de llegar hasta el recinto de Las Banderas es el autobús urbano, que funciona a diario entre la una de la tarde y las cinco de la madrugada, con paradas en varios puntos estratégicos de la ciudad. En determinados momentos hay que hacer algo de cola, debido a la gran demanda, pero sin duda es el medio más eficaz para llegar rápido a la Feria y a un precio económico.

Las colas de taxis para volver del recinto siguen siendo importantes, sobre todo por las noches, pero para algunos vecinos de zonas que no cuentan con el servicio especial de autobús es la única manera de llegar, si no se quiere coger el coche particular. Este año, además, la Guardia Civil está intensificando su presencia en los accesos al recinto, sobre todo en la Carretera de Sanlúcar.

Activado el Punto Violeta junto a la parada de taxis del recinto ferial

La Concejalía de Igualdad ha instalado un Punto Violeta durante la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2025, como parte de la campaña de prevención y sensibilización frente a la violencia hacia las mujeres en espacios de ocio. El Punto Violeta estará ubicado este año junto a la parada de taxis, al lado del retén de Policía Local y de los Servicios de Emergencia, en el Recinto Ferial de Las Banderas, operando del 28 de mayo al 2 de junio, en horario de 22:00 a 03:00 horas; con flexibilidad en función de la afluencia de público. Contará con un equipo multidisciplinar compuesto por tres profesionales de la psicología, criminología y pedagogía, encargadas de atender, asesorar y acompañar a quienes puedan requerir ayuda, orientación o intervención ante cualquier situación de acoso o agresión sexual. Este espacio garantiza el anonimato y la confidencialidad de todas las personas que acudan, y se activarán los protocolos de emergencia de forma automática si la situación lo requiere. La intervención incluye atención in situ, derivación a servicios especializados y contacto directo con los cuerpos de seguridad.