"Sabemos que El Puerto se la juega y tenemos la ilusión de convertirlo en una ciudad única"

La limpieza de la ciudad, la construcción de una nueva pista de atletismo, la recuperación de la jefatura de la Policía Local en la zona norte y la construcción de nuevos parques infantiles son sólo alguna de las cosas que aún quedan pendientes por hacer en la ciudad. Así lo ha asegurado esta mañana Germán Beardo, presidente del Partito Popular (PP) en El Puerto, durante el desayuno que ha mantenido con los medios de comunicación donde ha realizado el balance político de este año.

"El balance ha sido negativo", aseguraba Beardo en la sede del partido (calle Palacios, 20), donde también ha estado acompañado por los concejales Javier Bello (también Secretario de grupo), Marina Peris, Francisco Aguilar, José Ignacio González, Millán Alegre e Isabel María Rodríguez. Asimismo, también estuvieron presentes algunos de los candidatos que el grupo lleva en las listas de cara a las próximas elecciones, como David Calleja (Fiestas), Mari Carmen Lara (Bienestar Social) y Carmelo Navarro (Fomento). "Tenemos claros que los gobiernos del PP no son perfectos. Hemos tenido aciertos y errores. El Puerto se la juega y no puede volver a caer en manos de un tripartito que no esté a la altura de las circunstancias y que no sepa dar solución a los problemas reales".

En este sentido Beardo comenzó a enumerar una gran lista de proyectos que -unidos a los que dan comienzo a este artículo- aún quedan por hacerse realidad: un nuevo plan de instalaciones deportivas, la conexión de los distintos núcleos de la ciudad (como Valdelagrana y Costa Oeste) con el centro, mejora de los equipamientos municipales en dichas zonas, un nuevo proyecto de turismo (basado no sólo en la parte privada, sino también con una apuesta fuerte por parte de la administración), más viviendas para los jóvenes, una nueva oficina de inversores...

"2019 es el año de la ilusión y la esperanza para El Puerto. Tenemos muchas ventajas y oportunidades. Vamos a conseguir convertirlo en una ciudad única en Andalucía. No necesitamos más un Gobierno que ponga obstáculos"