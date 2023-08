"Han cantado línea, continuamos para bingo"

Título: Las bingueras (****)

Ana López Segovia

Patio porticado de San Luis de El Puerto de Santa María.

Sábado 20 de Agosto de 2023

Aforo: Lleno.

Dramaturgia: José Troncoso

Espacio escénico: Agustín Maza y Leticia L. Karamazana.

Reparto: Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia, Ana López Segovia, Jose Troncoso y Fernando Cueto

El sábado 19 de agosto, en el Patio Porticado de San Luis Gonzaga, tuvo lugar la cuarta representación del abono del XXXII Festival de Teatro de Comedias . La obra que vimos, fue Las Bingueras, basada en Las Bacantes, de Eurípides, el último espectáculo de Las Niñas de Cádiz. Si en El viento es salvaje (Premio Max Mejor Espectáculo Revelación, 2020) la compañía abordaba, el calderoniano tema del libre albedrío, en Las bingueras se centra en la eterna lucha entre lo Apolíneo y lo Dionisíaco. Este nuevo texto gira alrededor de este mundo tan cotidiano en donde lo tierno y lo salvaje se dan la mano sin temblarles el pulso. No hay nada más tierno y amoroso que estas mujeres que, pasados los cincuenta, comienzan a tratar a la vida de tú a tú, por encima de convenciones, por encima del bien y el mal, aparentemente sumisas pero profundamente rebeldes.

El texto de Ana López Segovia tiene valor tanto por lo que tiene como por lo que no tiene. Tiene ritmo, credibilidad e intención y además carece de pedantería y de soberbia petulante.

Inspirada en Las Bacantes de Eurípides, no hace falta tener ni idea de quién era Eurípides, ni que es una tragedia griega, ni quien era Dionisio, ni siquiera saber que estamos ante una historia contada una y mil veces desde hace milenios.

Las bingueras de Eurípides no está basada directamente en la tragedia clásica de Las Bacantes, ni es una versión actualizada del texto de Eurípides escrito en el siglo V a.C. Las bingueras de Eurípides son Las Bacantes, aunque ellas no lo sepan. No hace falta que nadie explique quienes eran Dionisio, Tiresias o Cadmo.

Las vidas normales de tres mujeres gaditanas se transforman alrededor de un bingo clandestino donde pasan las horas y donde se van sucediendo las más hilarantes escenas cotidianas con la gracia y la desvergüenza propias de Cádiz. Seres humanos que buscan liberarse de las ataduras de las asfixiantes convenciones sociales, ocultas bajo el aspecto de normalidad, el rito del bingo abre las puertas y sirve como fórmula mágica para romper las cadenas de la realidad.

Un texto apasionante, con un ritmo trepidante trabajado por una directora como Ana López Segovia. Apenas un cuadrado de fieltro rojo sobre el escenario es suficiente para crear un universo de espacios y emociones, cuando es tocado por la varita de luz mágica creada por Agustín Maza y Leticia L. Karamazana. Un trabajo discreto y magistral que acentúa las emociones en los espectadores de una manera sutil pero tremendamente eficaz.

El elenco formado por Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia, Ana López Segovia, José Troncoso y Fernando Cueto funciona de tal manera sobre el escenario que no parece existir diferencia entre personaje y actor. No hay actrices sobre el escenario, son quienes dicen ser.

El público se divirtió y aplaudió el trabajo de los actores y actrices en el escenario y premió a la compañía con una prolongada ovación al término de la representación y salió del patio de San Luis con una amplia sonrisa en los labios