Las canciones de Queen nunca mueren

El vocalista de Queen, Freddie Mercury, murió en noviembre de 1991 y la banda se había disuelto años antes, pero sus canciones vivirán para siempre en la memoria de sus seguidores y formarán también parte de la banda sonora de las nuevas generaciones, como se demostró en la noche del domingo en el concierto de God Save the Queen, en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, dentro de la gira que realiza el más importante tributo que se ha dedicado a la mítica formación.

Las canciones de Queen son inmortales y así lo demostraron los cientos de personas que acudieron al concierto, que disfrutaron de himnos como Bohemian Rhapsody, We are the champions, I want to break free, Radio Ga Ga o Don´t stop me now, entre otros.

La propuesta de God Save the Queen reproduce casi milimétricamente momentos del concierto ofrecido por Queen el 12 de julio de 1986 en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de su gira 'Magic Tour', uno de los más icónicos de la banda y cuyo vestuario y momentazos permanecen en nuestra memoria, aunque no estuviésemos allí. También nos lleva a la participación de la banda, en 1985, en el concierto Live Aid.

No obstante, aunque la recreación de estos conciertos es el hilo conductor, el tributo recorre la discografía de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

La película Bohemian Rhapsody, de 2018, también contribuyó a lanzar a la primera línea de actualidad la figura de Freddie Mercury y Queen, descubriendo a los más jóvenes lo que el célebre cantante y su banda supusieron para millones de personas en todo el mundo.

El argentino Pablo Padín es el encargado de dar vida a Freddie Mercury, y lo hace muy bien, imitando todos los movimientos del artista y contagiando al público su energía, lo mismo que el resto de la banda con sus demás componentes, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Con el

tema We are the champions la noche sirvió además para celebrar, a voz en grito, el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial, en un domingo lleno de recuerdos, sensaciones y nostalgia.

El público asistente cantó, bailó y disfrutó de casi dos horas de espectáculo con buen sonido, buena iluminación y buenas vibraciones.

Este homenaje a Queen cerraba el ciclo Cabaret Festival de este año en la Plaza de Toros, un ciclo más corto que en otras ocasiones y que también trajo hace unos días a José Luis Figuereo, El Barrio, que durante dos noches consecutivas agotó las entradas.