La asamblea feminista Las Tres Rosas convoca este sábado una manifestación con motivo del 25N

la Asamblea Feminista Las Tres Rosas ha convocado manifestación en El Puerto de Santa María para el 25N. En este sentido, han señalado que desde 2003 que contamos con datos sobre violencia machista "sabemos que 1.234 mujeres han sido asesinadas".

Y en lo que llevamos de año han sido 93 los feminicidios cometidos en España (https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2023/). 52 de esos asesinatos han sido cometidos por parejas o exparejas. También, en nuestro país, ocurre una violación (denunciada) cada cinco horas. Según la última Macroencuesta de Violencia de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, el 19,3% de las mujeres de entre 16 y 24 años que han tenido pareja ha sufrido violencia física y/o sexual de sus compañeros sentimentales; el 43,1 %, violencia psicológica; y el 43,8 %, violencia de control. "¿Alguien a día de hoy puede negar la existencia de la violencia machista? Sí, por desgracia tenemos a una extrema derecha muy organizada para difundir bulos y desinformación constantemente en todos los medios de comunicación", denuncia Las Tres Rosas.

El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1999. Como sigue recalcando la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. La violencia machista es un problema social estructural incontestable que sigue siendo una preocupación de primer orden para la vida de las mujeres. Ante esto, el feminismo se plantea como la alternativa básica para defender los derechos humanos, "una vida digna libre de violencia y los valores de una sociedad igualitaria". El feminismo no asesina a los hombres, ni los viola, ni los acosa, ni los humilla, ni los expulsa de sus trabajos ni ataca a sus cuerpos. El feminismo salva vidas y mejora la sociedad.

Elia, Belén, Natalia, Elisabeth, Paloma, Caterina, Beatriz, María del Carmen, Anne, Marie, Violeta P., Rebecca, María, Arantxa, Lourdes del Hoyo, Paula, Maialen, Vanesa, Lida, Salwa Z., Carmen, Carla, Elena, Erica Vanessa, Zhour, Juani, Evarista, Encarni, Rosario, Raquel, Maricel, Encarnación, María Rosa, Sandra, Suzan Ann, Nicola, Hanane… Son sólo algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Mujeres que no abren el telediario, ni provocan portadas de periódicos. Mujeres para las que reivindicamos memoria y justicia. No podemos dejar de recordar y visibilizar a nuestra vecina Eva Aza. Asesinada el 8 de enero por su pareja. El primer asesinato machista registrado en Andalucía en 2023. Un año 2023 que tuvimos que inaugurar en El Puerto con una campaña de denuncia porque el Centro de Información a la Mujer municipal (que atiende a mujeres víctimas de violencia machista) se quedaba sin psicóloga por jubilación y el gobierno municipal del PP no cubría la plaza, "dejando un servicio obligatorio municipal sin atención psicológica".

Por todo ello, desde la Asamblea Feminista Las Tres Rosas ha convocado una manifestación contra las violencias machistas el sábado 25 de noviembre a las 11:30 horas desde la Avenida de la Libertad (para finalizar en la Plaza Peral).

La manifestación contará con la colaboración del grupo Batupuerto y con una actuación final de la cantante Aysu Cogur (@Aysuisu).